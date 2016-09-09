Написанный грудью образ Шнура стал самым дорогим на трэш-перформансе

В середине рабочей недели в Санкт-Петербурге во второй раз прошёл трэш-перформанс «Искусство за бухло».

Аукцион был организован местными художниками-авангардистами в баре, сообщает Neva Room.

В перфомансе приняли участие 24 художника. Картины были развешаны на стенах бара, рядом с которыми били размещены таблички с названием алкогольного напитка, отражающего начальную стоимость картины.

Самым дорогим лотом, представленным в баре, стала картина «Шнур на лабутенах-нах», которую художница Ирина Романовская написала грудью. Данное произведение искусства было продано за 25 бутылок лимонной водки.

Организатор фестиваля Владимир Гарде пояснил, что понравившееся произведение искусства можно было теоретически купить за бутылку.

«Но на самом деле, "Искусство за бухло" — это не настоящий аукцион, а трэш-перформанс, то есть акт искусства, и все, кто тут присутствует — его участники, они поймут это позже», — заключил Гарде.

Главной валютой аукциона стали бутылки виски, португальского портвейна, сухого чилийского вина и водки. Организатор трэш-перформанса объяснил, что идея продавать картины за бутылки спиртного появилась у него после того, как он столкнулся с проблемой мышления людей.

«Обычно люди с легкостью тратятся на алкоголь, а картины для них кажутся чем-то очень дорогим, хотя цены не сильно отличаются. Именно это и привело нас к мысли организовать "Искусство за бухло"», — заключил он.