Сергей Шнуров – новый губернатор Санкт-Петербурга?

Sobesednik.ru оценил шансы Сергея Шнурова стать губернатором Санкт-Петербургат всместе с жителями северной столицы.

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова стал ньюсмейкером. 46 процентов петербуржцев, поучаствовавших в опросе известного информационного агентства на тему «Кого бы вы хотели видеть следующим губернатором Петербурга после Георгия Полтавченко?», назвали именно его – Шнура.

На втором месте оказался Александр Невзоров (20 процентов), на третьем прежняя градоначальница Валентина Матвиенко (11 процентов). Впрочем, число проголосовавших было очень скромным.

Sobesednik.ru собрал мнения видных жителей культурной столицы на этот счет.

Наталья Круглова, актриса («Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и другие. Жена журналиста и писателя Андрея Константинова):

– Не стоит этому опросу придавать серьезное значение. Не думаю, чтобы люди всерьез так считали, возможно, это протест против политических решений, которыми не все довольны.

Олег Ведутов, политтехнолог:

– Сергей Шнуров – один из самых популярных в Петербурге людей. И он умный человек. С достойным образованием, высоким интеллектом. Плюс он очень хороший бизнесмен. Другое дело – в свете его скандальной репутации эта новость рассматривается скорее как шутка для ситкома. Но почему бы не рассмотреть всерьез? Я – за. Думаю, он был бы неплохим губернатором.

Зинаида Родина, ветеран труда, блокадница Ленинграда:

– Человека судят по делам, а что сделал для Петербурга Сергей Шнуров? Вот нынешнего губернатора Георгия Полтавченко я знаю, жители им в чем-то довольны, в чем-то не очень. К его предшественнице Валентине Матвиенко отношение похуже – у нее в работе больше недочетов. Хотелось бы видеть на этом посту, конечно, петербуржца по духу. Это люди особого склада, скромные и достойные. Но истинного ленинградца, говорю я, сейчас можно увидеть разве что в музее, работающего смотрителем – в политику пойти скромность не позволит. Ну, уж если не петербуржца на посту губернатора, то хотя бы человека неравнодушного к нашему городу.

Олег Суходымцев, музей «Прорыв блокады Ленинграда», старший научный сотрудник:

– Прокомментирую кратко – петербуржцы народ веселый.

Пиар-директор Сергея Шнурова Дмитрий, в свою очередь, заявил «Собеседнику»: – Приятно слышать, что люди доверяют – это большая честь. Но Сергей в политику не собирается, по крайней мере в ближайшее время.