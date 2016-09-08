Культура и ТВ
Источник: "Говорит Москва"
15:28, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Перенос "Евровидения-2017" из Украины в РФ оказался слухами

Организаторы «Евровидения» опровергли возможность переноса конкурса из Украины в Россию в 2017 году.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Россия якобы сможет провести конкурс «Евровидение» в 2017 году, потому что на Украине не могут определиться с городом проведения.

На радиостанции «Говорит Москва» появилось заявление представителей Европейской вещательной корпорации, которые опровергли возможность переноса конкурса в 2017 году в Россию, уточнив, что город проведения «Евровидения-2017» будет объявлен в установленном порядке.

Сейчас Украина заявила в качестве вариантов городов для проведения музыкального конкурса Киев, Одессу и Днепропетровск.

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