Перенос "Евровидения-2017" из Украины в РФ оказался слухами

Организаторы «Евровидения» опровергли возможность переноса конкурса из Украины в Россию в 2017 году.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Россия якобы сможет провести конкурс «Евровидение» в 2017 году, потому что на Украине не могут определиться с городом проведения.

На радиостанции «Говорит Москва» появилось заявление представителей Европейской вещательной корпорации, которые опровергли возможность переноса конкурса в 2017 году в Россию, уточнив, что город проведения «Евровидения-2017» будет объявлен в установленном порядке.

Сейчас Украина заявила в качестве вариантов городов для проведения музыкального конкурса Киев, Одессу и Днепропетровск.