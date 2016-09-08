Ксения Ильина: "Свет в океане" для темных уголков души

Обозреватель Sobesednik.ru — о долгожданной киномелодраме «Свет в океане» и переводе книг-бестселлеров на киноязык.

Том (Майкл Фассбендер) только вернулся с войны, что очевидно не прибавило ему жизненных сил. Опустошенность и горечь утрат не дают понять, что же теперь делать, поэтому открывшаяся вакансия смотрителя маяка на острове Янус где-то в захолустье Англии выглядит очень привлекательной — альтернатив-то нет. Впрочем, и желание-то, по сути, одно — быть подальше от всех. Но довольно скоро находится та, которая вдохнет новую жизнь в героя Фассбендера — и ею оказывается трогательная девушка по имени Изабель (Алисия Викандер), дочь пожилой пары, проживающей на земле близ маяка. К слову, этот роман закрутился между Викандер и Фассбиндером и вне съемочной площадки, что заставляет еще больше уверовать в абсолютную искренность, как магнитом притягивающую взгляд к экрану. Изабель с первой встречи решает, что без Тома ей теперь свет не мил, и довольно скоро дает ему понять, что она отнюдь не прочь поселиться на маяке в качестве законной супруги.

В руссоистской идиллии Том и Изабель проводят дни на маяке, но долгожданное потомство гибнет, еще не родившись. От отчаяния Изабель спасает лодка с маленькой девочкой, приставшая к берегу. Девушка снова сияет, ведь она станет заботливой матерью для ребенка, но Тому эта затея не кажется удачной: обо всем могут прознать на суше, да и в лодке ребенок был не один. С этого момента трещина раздора между ними уже видна, и чем дальше, тем глубже она становится.

Как ни странно, «Свет в океане» зажегся у нас почти одновременно с мировой премьерой в Венеции, где прямо сейчас вовсю гремит один из трех главных кинофестивалей мира. Мелодраму Дерека Сиенфрэнса, автора «Валентинки» и «Места под соснами», долго ждали и на выходе получили щемящую любовную историю, к которой почти не придраться. Ее герои в конце концов учатся прощать и принимать, осознав, что только это может помочь им выстоять перед невзгодами и бушующими страстями. Но если вопросы к слишком уж сентиментальному флеру разворачивающихся событий у зрителя и есть, то задавать их нужно не Сиенфрэнсу, а автору книги М. Л. Стедман, которая явила ее миру в 2012 году и сразу заслужила славу создательницы «Поющих в терновнике» XXI века. Сыпать упреками в адрес Стедман кажется глупой затеей, ведь женская половина земного шара почти сразу призналась в любви ее детищу. Откровенно говоря, столь же глупым оказывается обвинять Сиенфрэнса в экранной романтике без меры, ведь он лишь делает свое дело — переводит литературу на киноязык, да и дело с концом. Делает он это красиво, с размахом, не скупясь на головокружительные виды австралийских красот, снятые оператором Адамом Аркпоу. Эти виды вкупе с музыкальной составляющей Александра Депла способны вызвать трепетный восторг — так органично одно сочетается с другим, вплетаясь в канву повествования.

Драма, показанная с трех точек зрения — Тома, Изабель и безутешной матери ребенка (Рэйчел Вайз), — не запутывает, а, наоборот, дает возможность лучше разобраться в темных уголках человеческой души. Плюрализм здесь введен с целью показать, что каждый из героев окажется способным прощать, потому что лишь под таким углом зрения можно продолжать жить в мире с собой. И пусть эта нарочитая наставительность не собьет зрителя с толку — если Сиенфрэнс и поучает, то делает это из самых благородных побуждений.