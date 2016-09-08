Кай Метов объяснил, почему долго молчал о своих детях

Кай Метов в интервью Sobesednik.ru рассказал о своих детях от разных браков и пояснил, почему так долго их скрывал.

Кай долгое время скрывал от общественности и даже от своих друзей тот факт, что он не просто отец, а отец троих детей. Большинство знали лишь о его старшей дочери, Кристине.

– Когда Кристина родилась (это был 87-й год), я жил жизнью простого человека, который ездил незаметно по всей стране в составе разных музыкальных коллективов, – вспоминает артист. – В середине 90-х, когда на меня обрушилась популярность, она обрушилась и на Кристину, но мы вместе с ней аккуратно входили в это состояние. А Настя и Рик родились на пике моей славы – 96-й и 98-й годы. Я очень беспокоился за их будущее и не хотел, чтобы их детство проходило под вспышками фотокамер. И дело даже не в том, что это бы раздражало, а в том, что это воспитывает в человеке, мне кажется, излишние эгоистические наклонности. Для того чтобы этого не случилось с моими детьми, я решил, что до совершеннолетия не буду о них рассказывать. Не утаивать, а именно не рассказывать. Ведь узкий круг людей знал, кто их отец. Я отвозил детей в садик, общался с воспитателями и учителями на родительских собраниях. А когда они выросли, я сам о них всем рассказал, потому что мне не хочется, чтобы все думали, что я их скрываю.

Старшая дочь певца замужем и живет в Германии, но в последнее время все чаще приезжает в Россию Фото: Instagram

За всю жизнь Кай был женат лишь единожды – на матери своей старшей дочери. Кай и Наталья познакомились в 85-м. Ей тогда было 16. А в 87-м они решили узаконить свои отношения. Тогда же родилась и Кристина. Но брак оказался недолговечным. Через три года молодые развелись. Как позже признавалась в одном из интервью экс-супруга Метова, это решение было принято ими совместно. Ей казалось, что так он сможет большего добиться.

– Раньше отношение к семье в нашей стране было совершенно иное. Сейчас институт брака представлен в другом амплуа. К примеру, мои родители 4 ноября этого года будут отмечать очередную годовщину совместной жизни – 53 года со дня свадьбы. Они вместе почти всю жизнь, и им в голову не приходит, что может быть как-то иначе. Когда я женился, нравы уже были посвободнее, но все равно мне казалось, что жениться надо один раз и навсегда. Но не получилось. Потом были 90-е и нравственная революция. В итоге развод перестал быть чем-то из ряда вон, суть брака обесценилась. Поэтому для меня куда важнее стали некая духовная близость и уверенность друг в друге, нежели стремление взять в свидетели отношений государство: «Давайте мы сейчас штамп поставим, чтобы никто ни от кого не гулял, никто никуда не убежал», – рассуждает певец.

Кай с дочерью Настей и сыном Риком Фото: личный архив Кая Метова

И его новая избранница – Анна, по словам Кая, придерживается того же мнения.

– Настю и Рика никто никогда не называл внебрачными детьми. Они родились в любви. С детства видели и папу, и маму, бабушку, дедушку. Над ними носились все, поэтому они не чувствуют себя обездоленными, – рассказывает Метов. – Мои покойные бабушка и дедушка по папиной линии прожили довольно долгую совместную жизнь и при этом не были расписаны. И получается, что мой папа и его старший брат тоже родились внебрачными. Бабушка и дедушка решили расписаться лишь после 60 лет совместной жизни. Тут каждому свое. Самое главное, чтобы сердце выбирало. Потому что если оно не выбирает, никакой штамп в паспорте никого не удержит.

Полную версию интервью с Каем Метовым читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере журнала «Только звезды».