Алёна Хмельницкая: И такие мачехи бывают!

Актриса рассказала Sobesednik.ru о новом мюзикле «Золушка» со своим участием и о том, почему ее не интересует политика.

Влюбляюсь в дворецкого, плету интриги

– По-моему, это твоя первая работа в мюзикле?

– Да, дебют. «Юнону и Авось» в Ленкоме, где я играла Кончиту (вторую в истории спектакля), вряд ли можно назвать мюзиклом, все-таки рок-опера. Интересно было попробовать новый жанр. И удивительно, что из многих профессиональных и уже известных актрис мюзиклов выбрали меня.

– Неужели наравне со всеми участвовала в кастинге?

– Конечно. Да еще кастинг был не один – отбирали в два тура. У меня ведь не шикарный вокал, скорее актерское пение. Да и мачеха моя – больше драматическая роль, чем вокальная. Сложные арии я не исполняю. Некоторые знакомые, узнав, что меня утвердили на эту роль, восклицали: «Разве такие мачехи бывают?!» А вот бывают!

– Давно ведутся споры, что мюзиклы – это не наше, не российское. Как у американцев, все равно не получится.

– Не согласна. Посмотри, с каким успехом у нас идут мюзиклы! Недавно «Поющие под дождем» показывали – сплошные аншлаги, даже дополнительные спектакли назначали. А сколько блестящих артистов мюзикла появилось! Работают ничуть не хуже западных исполнителей. И в сценографии, и в костюмах наши не уступают. Думаю, мы уже научились делать хорошо.

– Но ведь у нас в основном не оригинальные постановки, а созданные по западным лекалам.

– Наша постановка совместная. Мюзикл бродвейский, то есть либретто и музыка – американских авторов, а оригинальной постановкой профессионально занимается английский режиссер.

– Образ мачехи ассоциируется прежде всего с Фаиной Раневской в старом советском фильме. Не мешал тебе ее образ?

– В чем-то моя мачеха похожа на нее – интриганку, которая пытается всеми правдами и неправдами просунуть в королевский дворец своих дочерей. Я стараюсь сделать ее кокетливой дамочкой, которая еще не забыла, что она – женщина. Моя мачеха даже влюбляется в дворецкого, плетет с ним интриги. Изысканная, роскошная, немного нервозная, неоднозначная... Надеюсь, я смогу представить ее в новом свете. Кроме того, у меня тоже подрастают две дочери... Помню, как читала им «Золушку», изображала героев в лицах. Младшей, Ксюше, особенно нравилось, как я играю мачеху, даже просила: «Мама, покажи, как она ругается». Так что ее очень прикалывает, что мне досталась такая роль. Теперь просит: «Расскажи, как ты с дочками разговариваешь? Как их зовут?» Словом, прихожу с репетиции – и у меня дома начинается второй спектакль, для ребенка.

– Мюзиклы играют порой по три спектакля в день. Останется время для других проектов?

– Со мной в очередь играют еще две актрисы – надеюсь, график не будет сложным. Да и других интересных предложений пока нет.

Дочь Ксюша рада, что мама играет мачеху Фото: личный архив Алены Хмельницкой

– Спецэффектами «Золушка» удивит?

– Как без них? И превращения будут, и спецэффекты. Тыква превращается в карету, зверушки – в людей. Сама Золушка должна как-то моментально переодеться из лохмотьев в шикарное платье. Фея будет летать. В общем, достойное, красивое зрелище гарантировано.

С бывшим мужем политику не обсуждаю

– Мачеха в сказке – женщина модная. У тебя ведь тоже был бутик одежды?

– Ах да, три года я была совладелицей. Но поняла, что мне это неинтересно. Трудно в нашей стране заниматься малым бизнесом.

– Помнишь, в фильме мачеха – Раневская говорит: «Жалко, королевство маловато, разгуляться негде. Ничего, поссорюсь с соседями. Это я умею». Звучит очень современно...

– Ну, зачем везде искать политическую подоплеку?! Мы играем сказку. Во всяком случае, я далека от политики и даже не хочу говорить, не то что связываться с ней. Дело это запутанное, а в чем-то даже не совсем порядочное.

– А твой бывший супруг Тигран Кеосаян, похоже, наоборот, все больше интересуется политической жизнью. И раньше вел ток-шоу на подобные темы, и в новом сезоне начал работать над политико-сатирической передачей.

– Мне кажется, Тигран все-таки не в политике, он как бы между. Не принимает ничью сторону, а просто делает интервью или комментирует события.

– По-моему, раньше он был настроен более либерально, а когда сложились отношения с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян, взгляды Тиграна кардинально изменились.

– Комментировать мне это сложно. Не замечала. Взгляды и работа Тиграна – его личное дело. Мы остались в нормальных отношениях, общаемся, отмечаем дни рождения дочерей. А вот политику не обсуждаем.