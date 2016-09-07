Сын Богдана Ступки: Папе сшили новый мочевой пузырь из кишок

Остап Ступка рассказал в интервью Sobesednik.ru о своем знаменитом отце и его уходе из жизни.

27 августа 75-летний юбилей мог бы отметить народный артист Советского Союза Богдан Ступка. Он умер четыре года назад в Киеве в возрасте 70 лет. У знаменитого актера диагностировали рак мочевого пузыря. «Пузырь превратился в лохмотья, в Мюнхене в клинике ему пришили новый и дали гарантию, что он проживет еще 10 лет. Но через 1,5 года его не стало, метастазы пошли в кости...» – мы поговорили с сыном исполнителя роли Тараса Бульбы актером Остапом Ступкой о том, как провел последние 24 часа его знаменитый отец и как воспринял смертельный приговор врачей.

Богдан Ступка родился в 1941 году в поселке Куликов во Львовской области. Его родители вскоре переехали во Львов, папа Сильвестр Ступка был певцом в хоре Львовского оперного театра. А мама Мария была домохозяйкой.

– Я на целое лето ездил к бабушке и дедушке: был хозяйственный малой – помогал картошку копать, ягоды собирать, – вспоминает 48-летний народный артист Украины Остап Богданович Ступка. – Бабушка в молодости выступала в самодеятельном театре, а потом стала хранительницей домашнего очага, она шутя говорила дедушке: «Это ты испортил мне карьеру! Может, я бы стала великой артисткой!» Дедушка 33 года выступал на сцене оперного театра, его баритон узнавали многие. Когда папа, уже будучи состоявшимся актером, приезжал из Киева во Львов к родителям, бабушка говорила ему: «Еще раз на сцене засунешь руки в карманы, я тебе все карманы зашью!» (Мария Ступка имела в виду роль в спектакле «Дядя Ваня» по мотивам произведения Чехова. – Авт.). Отец никогда не перечил родителям, бабушка часто давала ему советы – и профессиональные, и жизненные. Она знала Библию наизусть, была очень мудрым человеком.

Актер 34 года выходил на сцену театра им. Франко Фото: Геннадий Усоев

Однако когда юный Богдан решил стать актером, мама и папа были против.

– Мама говорила мне: «Надо выбирать нормальную профессию: инженер, врач, например, а иначе с актерской профессией будешь всю жизнь нищенствовать», – вспоминал в одном из документальных фильмов о себе народный артист. – Папа знал руководителя театральной студии, в которую я поступал, он сказал ему: «К тебе придет поступать мой сын, ты гони его в шею».

Но Богдан все равно смог поступить, устроился на работу в Театр им. М. К. Заньковецкой во Львове. Потом его на три года призвали в армию, там он был конферансье и чтецом в Ансамбле песни и пляски Прикарпатского военного округа. Там же познакомился с очаровательной балериной Ларисой Корниенко, которая стала его женой на полвека. В 2012 году в интервью нашему изданию, которое проходило в Киеве, Ступка ответил на вопрос «Ваше самое большое достижение в жизни?» так:

– Моя жена Лариса. Мне с ней очень повезло, ведь актерские семьи редко бывают крепкими. Лариса ради меня и сына оставила карьеру балерины и полностью посвятила себя семье. Она родилась в Баку, закончила хореографическое училище, потом приехала на работу во Львовский оперный театр, где пели на сцене мой отец и дядя. Там мы и познакомились. Я тогда служил в армии, но это не помешало ей предпочесть меня более обеспеченным ухажерам. Если бы не Лариса, моя актерская судьба могла бы сложиться совсем по-другому.

В творческой копилке народного артиста СССР больше 100 ролей на экране. В российское кино Ступка попал благодаря Михаилу Ульянову, увидевшему молодого актера в картине «Белая птица с черной отметиной» и снявшему его позднее в своем режиссерском дебюте «Самый последний день». Однако сам Богдан Сильвестрович никогда не выступал в роли режиссера, объяснял он это неудачей Ульянова, который сам разочаровался снятым фильмом, после этого завязав с режиссурой.

Ступка всегда был окружен женским вниманием, но всю жизнь был верен жене Фото: Global Look Press

Зрителям Ступка полюбился по главным ролям в культовых картинах «Водитель для Веры», «К расследованию приступить». В 2009 году он снялся в ленте московского режиссера Владимира Бортко «Тарас Бульба», эта роль принесла Ступке престижную кинонаграду «Золотой орел», учрежденную Национальной академией кинематографических искусств и наук России.

Актер Сергей Гармаш снимался вместе со Ступкой в трех фильмах, в одной из телевизионных программ он вспоминал: «Даже актером быть не нужно, достаточно поставить любого рядом с Богданом Сильвестровичем – и он заиграет!»

– Папа говорил, что поэт – всегда ученик, он всю жизнь учился, – отмечает Остап Богданович. – У него на столе лежали пачки новых сценариев, ему предлагали очень много ролей, но отцу было очень важно, что играть, какая история, судьба у его героя, поэтому нередко он отказывался от ролей. Он критически относился к «мылу», которое показывают на многих телеканалах. Слово «сериал» уже имеет какой-то негативный оттенок, хотя и среди них есть достойные работы.

Летом 2010 года украинский актер снова прилетел в Россию для съемок в сериале Константина Худякова «Однажды в Ростове». Во время работы Богдан Сильвестрович потерял сознание.

Народный артист СССР с женой Ларисой и внуком Димой Фото: Владимир Чистяков

– Тогда этому не придали такого значения, – признает сын народного артиста. – В январе 2011 года появились первые серьезные симптомы болезни, он стал ходить в туалет с кровью. Когда мы обратились к врачам, у него сразу же диагностировали тяжелую степень рака мочевого пузыря. Папа, узнав об этом, сказал: «Вот это я попал!» Мы решили поехать лечиться в Германию, в Мюнхен. Там ему буквально сделали новый мочевой пузырь из кишок и дали гарантию, что он проживет 10 лет. Тогда после операции папа сказал: «Очень боялся, что больше никогда вас не увижу», но все прошло, как нам казалось, успешно. Вскоре мы узнали, что метастазы пошли в кости. Причем отец чувствовал это, но, когда я увидел, что он ходит прихрамывая и опирается на трость, он сказал, что ему мениск меняли. Однажды он позвонил мне и попросил привезти ему пива, я подумал, что ему стало получше, раз пива захотел, помчался в магазин. Операция в Германии продлила его жизнь только на полтора года. 21 июля 2012 года мы, все родственники, собрались у него в палате, к тому моменту он уже несколько месяцев не мог вставать с кровати. Врачи, конечно, давали неутешительные прогнозы. Он никогда не говорил о смерти, лишь однажды сказал фразу своего отца: «Главное – дожить до 70 лет, а дальше – как получится». Так оно и вышло – умер он как раз в 70 лет. Папа понимал, что уходит, он все переживал в себе, в последние дни в основном молчал, не стремился ни с кем говорить. И за день перед смертью, когда мы собрались у него в палате, он тоже сказал, что устал, хочет спать, отвернулся к стене, помахал нам на прощание и заснул. В ночь на 22 июля его не стало. Врачи рассказывали, что, когда он умирал, звал маму и почему-то говорил о чайке, не знаю, может, он пьесу имел в виду, может, еще что... Честно признаться, когда мы были у него в палате, ни у меня, ни у мамы не было предчувствия, что видим его в последний раз. Мы надеялись, что у нас еще есть время...

Вечером 23 июля начался обряд отпевания актера в Киеве, в церкви Святого Николая Мирликийского на Аскольдовой могиле, который продлился всю ночь. Прощание со Ступкой прошло 24 июля на сцене Театра им. И. Франко, художественным руководителем которого он был последние 11 лет. После окончания гражданской панихиды актер был похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.

Богдан Сильвестрович имел множество наград, он был героем Украины, почетным жителем Киева, его именем назван астероид Фото: Global Look Press

– Мама очень тяжело переживала этот момент, как и мы все, у нее начались серьезные проблемы со зрением. Недавно она перенесла офтальмологическую операцию. Сейчас, слава Богу, все нормально, она снова видит. Мне папа иногда снится, но он почти ничего не говорит, в основном находится в каком-то эмоциональном состоянии, один раз был обижен на меня за что-то, но потом вроде простил.

В последние годы, после того как Ступка снялся в ряде российских фильмов, даже зарубежные, скептически настроенные критики признавали его огромный вклад в мировой кинематограф. На нью-йоркской премьере нового фильма Киры Муратовой «Два в одном» Ступку ставили в один ряд с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Энтони Хопкинсом, отмечая мастерство и многогранность его актерской игры.

– В этом году папе установят памятник на кладбище – это целое произведение искусства, – делится Остап Ступка. – По всей Украине пройдут торжества в честь празднования юбилея отца, они растянутся на несколько месяцев. Будут показаны ретроспективы его фильмов, документальные картины о нем, на сцене его родного Театра им. И. Франко (кстати, там сейчас работают сын народного артиста Остап и 30-летний внук Дмитрий. – Авт.) пройдет спектакль в память об отце, а в сквере театра установят его скульптуру. В поселке Куликов во Львовской области, где он родился, откроют музей и его имя присвоят местному дому культуры. Выпустят юбилейные монеты и марки с его изображением.