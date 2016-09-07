Сеня из "Кухни" стал новым шефом

В конце этого года на телеэкраны выйдет новый сериал с героями «Кухни» «Отель «Элеон», узнал Sobesednik.ru.

Мы побывали на съемках нового проекта. Итак, главное изменение кухни – в ресторане Victor появился новый шеф-повар. Виктор Петрович Баринов уходит на пенсию, и его место занимает Арсений Чуганин, роль которого исполняет Сергей Лавыгин.

– Да, у моего героя, Арсения Андреевича Чуганина, изменится должность, – рассуждает Лавыгин. – Но внутренне он не поменяется, только хлопот добавится. Правда, он точно станет меньше готовить. А знаете, почему? Потому что шефы вообще реже готовят! Но у него появятся другие заботы, а вместе с ними и возможности, ведь теперь Сеня может напрямую договариваться обо всем с поставщиками. Так что для его творчества откроются новые горизонты (по сценарию Сеня никогда не упустит возможности поживиться и унести домой все, что плохо лежит. – Авт.).

Однако многих поклонников сериала интересует, увидят ли они в «Отеле «Элеон» закадычного друга Сени – Федю. По словам Сергея Лавыгина, пока его точно не будет. Куда он делся? Об этом зрители узнают уже в первых сериях.

Да и вообще главные события кухни переносятся в отель, что в принципе понятно из названия проекта.

– Кухня у нас стала меньше, ее раза в два урезали, – рассказывает Сергей. – И по секрету скажу, что даже кабинета шефа, где раньше заседал Виктор Баринов, больше нет. Так что Сене он не достался.

Сериал «Кухня» радовал зрителей СТС на протяжении шести сезонов около четырех лет. За это время каждый из актеров приобрел те или иные навыки, которыми обладает его герой. Ведь перед началом съемок повара проходили обучающий курс по кулинарии, а официантов учили правильно сервировать столы, обращаться с подносами.

Но, как признался Сергей, готовка не самая сильная его сторона, хотя кухни он не боится. И даже помогает своей любимой – актрисе Анне Бегуновой (играет по сериалу роль жены Сени. – Авт.).

Сергей Лавыгин и Анна Бегунова – супруги в жизни и на телеэкране Фото: телеканал СТС

– Я виртуозно готовлю яичницу с сосисками и шикарно варю пельмени. Но на самом деле блистательно шинкую большим шефским ножом. На первый взгляд он всем кажется жутко неудобным, но он идеален для шинковки. Все салаты дома на мне. Остальное – нет.

Кстати, в этом году 4 февраля у Лавыгина и Бегуновой родился сын Федор.

– После родов Анна стала даже худее, чем была, – не без гордости отмечает актер.

Малышу сейчас всего семь месяцев, а его родители уже вовсю работают на съемочной площадке.

– Первые три месяца вообще никуда не ходила, постоянно была рядом с сыном, – рассказывает Анна. – А потом поняла, что надо работать. Сначала вышла в театр, а когда Феде исполнилось 4 месяца, начались съемки «Отеля «Элеон». И мне пришлось ввести прикорм. Я не хотела, но очень боялась, что моего молока может не хватить. Но, слава Богу, прикорм Федя воспринял нормально. И огромное спасибо нашей золотой бабушке, которая нам помогает с Феденькой. У меня на работе сердце за него не болит. Я знаю, что с ним все в порядке: он накормлен, зацелован.

В «Кухне» Анна и ее героиня Марина появлялись не так часто. Теперь ситуация изменится.

– Марина конечно же рада повышению Сени. Что сказать об их отношениях? Они, как собачка с кошечкой – всегда в неком конфликте. Но при этом, что мне в них нравится, они ко всему относятся с юмором и если один попадает в беду, то второй тут же идет на помощь. Они порвут друг за друга.