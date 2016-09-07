Прощание с Павлом Хомским состоится в будущую пятницу

9 сентября пройдёт гражданская панихида и прощание с художественным руководителем Театра имени Моссовета Павлом Хомским.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 6 сентября скончался театральный режиссёр и художественный руководитель Театра имени Моссовета Павел Хомский.

В пресс-службе театра сообщили, что прощание с Хомским начнётся в 11:30 в театре Моссовета, где режиссёр проработал более 40 лет, передаёт РИА «Новости».

«Похороны пройдут на Немецком кладбище (прежнее название Введенского кладбища в Лефортово – ред. Sobesednik.ru), где похоронены его родители», — добавил пресс-секретарь.

Павел Хомский скончался на 92 году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.