Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №33-2016
10:07, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Ольга Сабурова: Кремлевский троллинг от Кеосаяна

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
Фото: Руслан Росщупкин

Обозреватель Sobesednik.ru Ольга Сабурова ознакомилась с новым пропагандистским проектом телеканала НТВ.

Новый проект НТВ «Международная пилорама» и программой нельзя назвать. Скорее так: кремлевский интернет-тролль выслужился и вырвался на телепросторы. В роли тролля – Тигран Кеосаян.

Сатирой в этой передаче и не пахнет. А есть лишь подлое глумление над остальным миром, который не с Россией и, значит, против нас.

«В Америке обижают негров», – так «смешно» ведущий «размазал» США под одобрительный гогот подсадного утенка в студии. «Буркини запретили, потому что французские полицейские никогда не видели сирийку голой. А очень хочется», – расправился потом Кеосаян с подданными Олланда. И как-то мерзко, по´шло подмигнул. По Эстонии, Латвии и Литве он прошелся еще гаже – поржал (при поддержке закадрового смеха, который со времен «Моей прекрасной няни» моветон) над их языками и традициями. И выдал непередаваемую тираду, высмеяв то, на что задолго до него обращали внимание авторы «прибалтийских» анекдотов.

Не посмеяться, а поиздеваться и унизить другие страны – вот единственная цель, которую сын прославленного режиссера ставит перед собой. Если Д. Киселев учит просто ненавидеть недружественный нам мир, то Кеосаян ненавидит его, еще и противно гогоча. Неужели папа ничего не рассказывал ему о геноциде, от которого их семья бежала в Сибирь? И новая жена не заикалась об этом? Да, оскорбить и убить – разные вещи. Но зарождается убежденность в собственном превосходстве над другими нациями именно с таких «невинных шуток».

Сегодня мы дружим с Арменией. А завтра? Как запоет Кеосаян, если Саргсян станет врагом? Тоже будет стебаться над отдельными словами и эпизодами истории?

«Не переключайтесь! На других «кнопках» еще хуже!» – призывает перед уходом на рекламу закадровый голос зрителей «МП». Это единственная удачная шутка программы. И главное, точная.

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Сабурова Ольга

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