Куда пропал пранкер Вован?

Sobesednik.ru узнал о том, кого и почему мы недосчитаемся на голубых экранах в новом телесезоне.

Садальского закрыли

Елена Малышева, которая пережила на «Первом» Геннадия Малахова, «избавилась» и от другого конкурента – Станислава Садальского с его «Таблеткой».

– Миссия моя выполнена. В аптеках лекарства стали продаваться по рецептам, врачам повысили зарплату, плохих докторов выгнали, – свое­образно объяснил причины закрытия «Таблетки» Садальский. – В общем, вы поняли...

– Поняли ваш сарказм.

– Почему? (Смеется.) Вы разве не заметили изменений? Вы в это всё не верите?

– Нет, конечно. А если серьезно, то как вам объяснили закрытие программы?

– Такие вещи не объясняют. Просто не вызвали на очередные съемки – и всё.

Станислав Садальский Фото: Руслан Росщупкин

– Рейтинги были низкие?

– Рейтинги были хорошие.

– Может, тогда аптечное, больничное лобби? Вы их сильно прессовали.

– Ничего не знаю, клянусь! И даже узнавать не хочу. На самом деле работать над «Таблеткой» было очень тяжело. Я в каждую программу вкладывался, в каждую болезнь вникал. На днях я получил новое, очень хорошее предложение о спектакле. Начинаю репетировать. Одна дверь закроется – другая откроется. У меня нет никаких претензий к «Первому каналу». И если мне предложат еще что-то вести, соглашусь с удовольствием. Все равно «Первый» – самый крутой.

Вован вернется

В новой сетке НТВ Sobesednik.ru заметил отсутствие шоу «Звонок», которое вели пранкеры Вован и Лексус. Неужели и его закрыли?

– «Звонок» будет, – заверил Владимир Кузнецов (Вован). – Просто изменится время выхода, шоу не будет еженедельным. Но оно обязательно выйдет в эфир, никуда не денется. Это я точно могу сказать.

– Пауза связана с предвыборной кампанией? Казалось бы, самое интересное для вас время – разоблачать кандидатов.

– Пауза связана с отпуском. Мы пока отдыхаем. А насчет кандидатов в депутаты... лично я не знаю, кого там разыгрывать. Все люди известные, лет 20 как одни и те же. И к тому же выборы сейчас, на мой взгляд, самые скучные. Для меня более интересен допинговый скандал, который продолжается в истории с отстранением наших паралимпийцев.

Задорнов споет?

Еще одно изменение произошло в сатирической программе «Салтыков-Щедрин шоу» на том же НТВ. Вместо Николая Фоменко, обещавшего в недавнем интервью Sobesednik.ru назвать в новом сезоне проекта всех воров и коррупционеров поименно, появился Михаил Задорнов.

Николай Фоменко Фото: Global Look Press

Однако теперь на вопрос о причинах замены Фоменко отвечать отказался, сославшись на то, что «не коммуницирует с прессой по телефону». Алексей Кортнев, который остался ведущим шоу, исчезновение партнера скорее не объяснил, а прокомментировал.

– Я не берусь объяснять решение руководства канала и говорить, почему Коли нет в программе, – заявил нам Алексей. – Возможно, это было его решение, возможно, совместное. Мне очень жаль, что Коля ушел. Настоящих буйных мало. А когда и они уходят, как правило, становится скучнее.

– Даже с Задорновым?

– С Михаилом Николаевичем всегда был прекрасный контакт, неплохие отношения. Думаю, что мы сработаемся.

– Задорнов будет участвовать в новой, музыкальной части программы?

– Почему нет? У Михаила Николаевича все в порядке с ритмикой, поэтому я думаю, что мы его пустим на чтение рэпа.