Алексей Баталов никогда не видел внучку и правнучку

Великий артист и режиссер Алексей Баталов рассказал Sobesednik.ru о своих дочерях, внучке и правнучке.

Моя младшая дочь Маша (дочь от второго брака актера с цирковой артисткой Гитаной Леонтенко, сценарист, окончила ВГИК, написала сценарий для фильма «Дом на Английской набережной», болеет детским церебральным параличом с рождения. – Авт.) чаще бывает на всяких концертах и спектаклях. Кстати, она недавно выпустила книгу для детей «Затерянные сказки». Замечательные тексты, наполненные добром и любовью, чего так не хватает нам в современном мире.

Мы поинтересовались у звезды, общается ли он со своей дочерью от первого брака с Ириной Ротовой – Надеждой.

– Надя работает переводчиком. С ней иногда перезваниваемся. У нее же есть еще дочка Катя (по образованию экономист. – Авт.), которая несколько лет назад родила Свету. Но я их почему-то никогда не видел, у них своя жизнь. Значит, так нужно.

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