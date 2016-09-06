Культура и ТВ
Источник: ТАСС
15:28, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Болезнь стала причиной смерти худрука театра имени Моссовета

6 сентября скончался театральный режиссёр и художественный руководитель Театра имени Моссовета Павел Хомский.

В пресс-службе театра рассказали, что Хомский умер на 92 году жизни, передаёт ТАСС.

«Павел Осипович скончался сегодня в Москве после продолжительной болезни», — сообщил пресс-секретарь.

Он также добавил, что время прощания с режиссёром и похороны будет объявлено позднее.

Павел Хомский родился в 1925 году в Москве. Начал служить в театре в 1973 году, в 1985-м стал главным режиссёром, а в 2000-м — художественным руководителем театра.

Также Хомский был профессором Российской академии театрального искусства.

Худик Ольга

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