Болезнь стала причиной смерти худрука театра имени Моссовета

6 сентября скончался театральный режиссёр и художественный руководитель Театра имени Моссовета Павел Хомский.

В пресс-службе театра рассказали, что Хомский умер на 92 году жизни, передаёт ТАСС.

«Павел Осипович скончался сегодня в Москве после продолжительной болезни», — сообщил пресс-секретарь.

Он также добавил, что время прощания с режиссёром и похороны будет объявлено позднее.

Павел Хомский родился в 1925 году в Москве. Начал служить в театре в 1973 году, в 1985-м стал главным режиссёром, а в 2000-м — художественным руководителем театра.

Также Хомский был профессором Российской академии театрального искусства.