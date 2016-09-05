Звезда "Молодежки" Евгений Кулик: Невыносимый народ эти актрисы...

Актер показал Sobesednik.ru нового питомца и рассказал о сложностях съемок сериала о хоккее.

Евгению Кулику в сериале «Молодежка» на СТС досталась роль центрального нападающего с игровым номером 10, капитана «Титана», игрока сборной России Игоря Дрозда. Когда Жене сказали, что его герой тоже носит птичью фамилию, он долго смеялся. Однако в нашей веселой прогулке по Парку культуры и отдыха имени Горького обошлось без птиц, но не без зверей.

Из хоккеистов – в воздушные гимнасты

Евгений решил выгулять в парке своего нового питомца – енота носуху Масяню, которую взял на попечение в театре кукол и зверей, что на базе контактного зоопарка в Мытищах. Оказывается, в последнее время появилась модная тенденция – брать на время зверушек. Большинство актеров из-за плотного графика съемок и частых разъездов не могут себе позволить завести кошку, собаку, а тем более такую хлопотную живность, как енот носуха. Однако общение с животными дарит ни с чем не сравнимую радость и позитивные эмоции, и Евгений Кулик, он же Дрозд, убедился в этом.

Женя быстро нашел общий язык с любопытной и шустрой Масяней. Она охотно запрыгивала к нему на плечи и послушно шла рядом на поводке. Однако стоило актеру отвлечься на интервью или общение с поклонниками, как носуха тут же проворно забиралась к нему в карман или открывала рюкзак и своими длинными пальчиками доставала все, что плохо лежит.

«Люблю прыгать с парашютом. Вот на днях с 4000 метров сиганул – и хоть бы сердечко дрогнуло...» Фото: Дмитрий Суходольский

Во время нашей прогулки мы убедились, что Женя – абсолютно бесстрашный человек, но не потому, что смог укротить дикую зверушку, а потому, что не менее лихо, чем носуха, запрыгнул на узкий парапет, ограждающий набережную Москвы-реки, и на глазах у изумленной публики непринужденно по нему прошелся.

Помимо четвертого сезона «Молодежки» на канале СТС, сейчас Женя Кулик также снимается в сериале для «Первого канала» «Солнечный круг» режиссера Сергея Комарова, где ему досталась очень непростая роль – воздушного гимнаста, причем его брата, тоже циркового артиста, играет Макар Запорожский (вратарь Дмитрий Щукин из «Молодежки»). Они попали в этот проект независимо друг от друга и были рады возможности нового общения.

– Когда я пришел на кастинг «Молодежки», меня сначала пробовали на роль Макара Запорожского – брата Щукина-младшего, но тогда не сложилось, и вот в другом проекте мы все-таки стали родственниками. Все в нас находят что-то общее. Более того, в «Солнечном круге» отец Макара – Виктор Запорожский – стал нашим общим папой, было очень приятно познакомиться и поработать вместе. В этом сериале также снимается Владимир Стержаков из «Молодежки». Все свои, – смеется Евгений.

Люблю прыгать с парашютом

– Когда смотришь на воздушных гимнастов, сердце в пятки уходит. А ты боишься высоты?

– Нет, люблю прыгать с парашютом. Вот на днях с 4000 метров сиганул – и хоть бы сердечко дрогнуло. Часто прыгаю с мостов, вот это намного страшнее. Когда смотришь на землю с парашюта, видишь какую-то нереальную картинку, головой вроде бы понимаешь, что высоко, но страха нет. А когда смотришь вниз с моста, видишь каждую травинку, цветочек, бегущего муравья, хочешь прыгнуть, но организм упирается: «Не-не-не!», срабатывает инстинкт самосохранения, тут нужно сделать шаг через себя, очень тяжело, но у меня получается.

– Думаю, после таких подвигов покорить лед для тебя не составило особого труда...

– До «Молодежки» я и лед были двумя параллельными, которые не пересекались. Максимум – я мог оттолкнуться от одного бортика и доехать до другого. Но профессионалы Юрий Мамонтов и Александр Мартьянов за полтора месяца поставили меня на коньки, и на момент съемок я уже уверенно катался. Также спасибо за поддержку моему дублеру Сергею Аркадьеву. Однако, приступив к съемкам четвертого сезона после большого перерыва, я столкнулся с тем, что навык теряется. Первая тренировка далась очень тяжело. Это был провал! Пришлось начинать практически с нуля. Я заново привыкал к клюшке, приноравливался к конькам, технике катания.

– Что новое в технике освоил?

– Старался больше с клюшкой поработать, сделав упор на технику рук, но все равно все самые красивые моменты выполняют дублеры, чтобы эти сцены не вызывали критики у профессиональных хоккеистов, многие из которых смотрят наш сериал. Людей, живущих хоккеем по 20 лет, не обманешь, они любые мелочи видят на раз.

– Хоккей тебя захватил?

– Конечно, мы даже всей компанией «Молодежки» ходили на чемпионат мира по хоккею, когда играли Россия и Швеция и наши победили 5:1. Это было круто, такая динамика! Наш советский хоккей задал высокую планку, которую перепрыгнуть практически невозможно. Но наши хоккеисты стараются держать марку, чего, к сожалению, не скажешь о российском футболе – невыносимо смотреть, еле-еле из одного конца поля в другой передвигаются, ужасно!

«Наш советский хоккей задал высокую планку, которую перепрыгнуть практически невозможно...» Фото: Дмитрий Суходольский

– Ты пробовался еще в первый сезон «Молодежки», но попал только в третий. Не жалеешь?

– В первый сезон меня не взяли, позвали во второй, но в тот момент я как раз сломал бедро во время спектакля. Но сегодня я рад, что так вышло. Роль Игоря Дрозда не променяю ни на какую другую. Видимо, она меня просто ждала.

Ходил на пробы под уколами

– Женя, перелом бедра – травма достаточно серьезная, которая могла поставить крест на твоей карьере. Как это произошло?

– Прямо во время сказки про Аладдина на сцене Театра Рубена Симонова, где я играл Джинна. Дым-машина была неисправна, и из нее капало масло прямо на сцену. Я поскользнулся и очень неудачно упал. Однако доиграл спектакль до конца, на болевом шоке. Пришлось полгода восстанавливаться. Врач меня обкалывал лекарствами, чтобы я не чувствовал боли, и так я проходил пробы. Но заниматься хоккеем в таком состоянии было невозможно, поэтому во второй сезон «Молодежки» я не попал.

– Где ты так загорел?

– На съемках «Солнечного круга». Мы снимаем на улице в шапито, ездим из одного цирка в другой, почти все время на воздухе. Прошлый сезон я был абсолютно белый, как лист, так как все лето мы, актеры «Молодежки», провели в ледовом дворце. На солнце вообще не выбирался, удалось загореть только в конце сентября, когда полетел в отпуск в Египет.

– Время на личную жизнь остается?

– Не знаю, как у ребят, мне – не хватает, может быть, еще не пришло время строить серьезные отношения для создания ячейки общества – основы государства? (Улыбается.)

– Видела твои фото с симпатичной брюнеткой...

– Мы сейчас говорим про серьезные отношения? Пока не встретил такую... понимающую.

«На солнце вообще не выбирался, удалось загореть только в конце сентября, когда полетел в отпуск в Египет...» Фото: Дмитрий Суходольский

– Девушку-актрису мог бы рассмотреть в качестве будущей супруги?

– Невыносимый народ эти актрисы, у них с графиком тоже все сложно, как и у меня, плюс еще амбиции – дай боже! Из тех актрис, что знаю, я мало с кем хотел бы построить отношения. Если и попытаться, то эти отношения будут держаться исключительно на терпении.

– А на чем они должны строиться?

– На доверии и гармонии.

– Слышала, что ты неравнодушен к длинным волосам...

– Да, я восхищаюсь девушками с длинными ухоженными волосами, но чисто эстетически, без фанатизма.

– Может быть, это связано с тем, что у твоей первой девушки Варвары была длинная коса?

– О, копнули-то как! Да, у нее были роскошные волосы, и я видел, как непросто ухаживать за таким сокровищем. Однако даже коса не смогла нас связать надолго. Расстояние, разлука, разные города и компании – все это постепенно нас отдалило. Да и косу она в конце концов отрезала.

– То есть у девушек с длинными косами есть шансы?

– Конечно. Но я повзрослел и больше не выбираю только по волосам.