Культура и ТВ
Источник: «Только звезды» №34-2016
06:02, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Отец Романа Трахтенберга назвал его смерть убийством

Лев Горбунов и Роман Трахтенберг
Лев Горбунов и Роман Трахтенберг
Фото: личный архив Льва Горбунова

Отец Романа Трахтенберга рассказал в интервью Sobesednik.ru о возможных причинах смерти известного шоумена.

Буквально за два часа до своей смерти Трахтенберг произнес в прямом эфире, что очень хотел бы умереть на сцене. Эти слова оказались пророческими: «Завтра выйду на сцену в спектакле и скажу: «До свидания, уважаемые зрители». Представляете, сколько народу придет на похороны!»

– Рома никогда не жаловался на здоровье, – вспоминает отец Романа Лев Глебович Горбунов. – Ушел он очень неожиданно. Мне нужно было продлить водительские права, и я пошел в ГАИ. Чтобы скоротать время, включил свой плейер и попал на шоу с Леной Батиновой на «Маяке». И вдруг она сказала: «Что-то Ромочке стало плохо, отошел к окошечку, немного подышит и вернется». У меня ничего не екнуло. Вдруг мне сообщила Вера: «Рома в больнице». В это время с работы пришла жена, узнала об этом и стала сама не своя. Тогда я позвонил его водителю, и он сказал: «Рома умер». У меня аж трубка выпала из рук. Его не стало 20 ноября.

Жизнь актера оборвалась на 42-м году. Его похоронили на еврейском участке кладбища Памяти жертв девятого января в Санкт-Петербурге.

– Конечно, уход Ромы оказался загадкой. Однажды после шоу на ТВ ко мне подошла какая-то женщина: «Не считаете, что в смерти виновата диета?» Якобы резкое похудение на 30 килограммов негативно отразилось на его здоровье. Думаю, что Рому могли и отравить. Вокруг всегда было много завистников, которым нужны были его деньги... Душа до сих пор болит. Чем дальше, тем больше.

Полную версию интервью с отцом Романа Трахтенберга читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере журнала «Только звезды».

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