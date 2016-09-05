Культура и ТВ
Источник: ТАСС
14:25, 05 Сентября 2016 Версия для печати

На 82 году жизни скончалась поэтесса Новелла Матвеева

4 сентября ушла из жизни поэтесса и бард, а также драматург и литературовед Новелла Матвеева.

Заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков рассказал, что поэтессе был 81 год, передаёт ТАСС.

«Мы только что получили очень печальное известие — скончалась Новелла Николаевна Матвеева. Это произошло вчера на её даче недалеко от Химок», — рассказал Колпаков.

Он добавил, что в настоящее время информации о месте и времени её похорон нет.

Новелла Матвеева родилась в 1934 году в Ленинградской области. В 28 лет она заочно окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Первый сборник Матвеевой вышел в 1961 году. После этого поэтессу приняли в Союз писателей СССР. На протяжении жизни Новелла Матвеева писала в основном детские произведения, но в последние годы жизни работала над переводами сонетов Уильяма Шекспира.

Худик Ольга

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