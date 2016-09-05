Культура и ТВ
Источник: РИА Новости
08:53, 05 Сентября 2016 Версия для печати

На 350-летие Великого пожара британцы сожгли Лондон из дерева

В Великобритании 350-летие Великого лондонского пожара отметили сожжением 120-метровой модели города.

На фестивале в Лондоне «реконструировали» пожар 1666 года, который уничтожил почти весь город. Организаторы сожгли 120-метровую модель города 17 века, созданную художником Дэвидом Бэтсом. Как сообщает РИА «Новости», модель была установлена на специально подготовленной плавучей платформе на Темзе, а затем подожжена.

Также в Лондоне проходит выставка «Пожар! Пожар!», где представлены археологические находки, связанные с пожаром 1666 года.

Великий пожар начался в Лондоне 2 сентября и продолжался до 5 сентября в 1666 году, оставив без жилья 70 из 80 тысяч человек, проживавших в городе.

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Красникова Диана

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