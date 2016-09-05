Астероид, открытый в 1991 году, назвали в честь Фредди Меркьюри

В честь известного британского певца Фредди Меркьюри назвали астероид, открытый в год смерти вокалиста Queen.

Астероид 17473 получил имя известного английского рок-певца в честь его 70-го дня рождения – об этом написала The Telegraph днем 5 сентября. Присвоил имя небесному телу Центр малых планет Международного астрономического союза.

По данным газеты, космический объект находится между орбитами Марса и Юпитера в Главном поясе астероидов. Размер его составляет 3,5 километра в поперечнике.

Сообщается, что союз решил назвать астероид в честь Фредди Меркьюри за его «уникальное звучание и большой вокальный диапазон». Кроме этого, центр назвал его одним из величайших исполнителей всех времен. По словам ученых, это название отныне является официальным и астероид будет упоминаться во всех научных документах как «17473 Фредди Меркьюри». Презентовал новое название один из участников группы Queen Брайан Мэй.

Известно, что блеск астероида в 10 тыс. раз слабее блеска, который возможно уловить невооруженным взглядом. В связи с этим для его наблюдения человеку потребуется мощный телескоп.