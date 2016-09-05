Культура и ТВ
Источник: Британские СМИ
15:56, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Астероид, открытый в 1991 году, назвали в честь Фредди Меркьюри

В честь известного британского певца Фредди Меркьюри назвали астероид, открытый в год смерти вокалиста Queen.

Астероид 17473 получил имя известного английского рок-певца в честь его 70-го дня рождения – об этом написала The Telegraph днем 5 сентября. Присвоил имя небесному телу Центр малых планет Международного астрономического союза.

По данным газеты, космический объект находится между орбитами Марса и Юпитера в Главном поясе астероидов. Размер его составляет 3,5 километра в поперечнике.

Сообщается, что союз решил назвать астероид в честь Фредди Меркьюри за его «уникальное звучание и большой вокальный диапазон». Кроме этого, центр назвал его одним из величайших исполнителей всех времен. По словам ученых, это название отныне является официальным и астероид будет упоминаться во всех научных документах как «17473 Фредди Меркьюри». Презентовал новое название один из участников группы Queen Брайан Мэй.

Известно, что блеск астероида в 10 тыс. раз слабее блеска, который возможно уловить невооруженным взглядом. В связи с этим для его наблюдения человеку потребуется мощный телескоп.

Также по теме
Космос
Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Зачем МУРу два новых отдела по этнической преступности?
16:56, 05 Сентября 2016
Зачем столичному уголовному розыску целых два отдела по борьбе с этнической преступностью, пытался узнать Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Денег нет, но выход найден?
16:50, 05 Сентября 2016
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин проанализировал ситуацию с обеспечением государством социальных обязательств в РФ
»
Пакет Яровой пахнет грандиозным распилом?
16:24, 05 Сентября 2016
Реализацию «закона Яровой» наполовину оплатят россияне, а деньги «распилят» чиновники, считает эксперт Sobesednik.ru
»