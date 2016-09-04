Сябитова строит роскошное родовое поместье

Роза Сябитова решила заняться созданием родового поместья, узнал Sobesednik.ru.

Финансовый кризис сваху всея Руси не страшит, и она готова уже в самое ближайшее время буквально дневать и ночевать на стройке. Интересно, что помог деньгами звезде «Давай поженимся» Сергей Шнуров! О том, как ей помог главный матерщинник страны, а также обо всех нюансах своего грандиозного предприятия Роза рассказала Sobesednik.ru.

«Соберу детей и внуков под одной крышей»

О собственном доме и большом наделе земли телесваха мечтала давно. В этом году Роза решила: пора! Звезда «Давай поженимся» приобрела двадцать соток земли в ближнем Подмосковье, где планирует возвести роскошный дом для всей своей большой семьи.

– Если вы хотите хорошую пенсию, то думать о ней надо с момента получения первой зарплаты, – говорит Роза. – И о том, как проживать старость, думать надо тоже с определенного периода. У меня он наступил. Сейчас мне важно собрать детей и будущих внуков под одной крышей. Я прекрасно понимаю, что в лучшем случае у меня есть еще двадцать боевых лет. А потом мне хочется находиться рядом с внуками и детьми. Когда я буду болеть, они мне хоть чашку воды поднесут.

Роза решила не тратиться на уже построенные особняки и купила голый участок. Будущее имение Сябитовой располагается в тридцати километрах от МКАДа. По московским меркам это близко – за полчаса телеведущая сможет добраться до столицы.

– Когда я увидела голый участок – была в шоке! – рассказывает Роза. – Я же никогда не занималась такими вещами. Даже специально сделала видеозапись, чтобы будущим потомкам показать, какое там было чистое поле. И уже приступила к строительству. Пока у меня на участке – забор и гостевой домик.

С проектом основного дома Сябитова пока не определилась. Но возводить многоэтажные хоромы она не собирается.

На съемках нового телешоу Фото: Instagram

– У меня будет нестандартный проект дома, – продолжает Роза. – Двухэтажный особняк мне не по силам. Я же старею. Подниматься на этажи и рисковать своей жизнью не хочется. Мой дом будет в английском стиле, больше в длину, чем в высоту. Я знаю, что многих моих коллег дурят строители. Строители, если видят, что у женщины нет мужчины, начинают наживаться. Но у меня прекрасно развита сермяжная практичность, которая передалась от бабушки. Я обратилась к друзьям, у которых есть свое строительство. Они будут мне помогать с работниками. Это мой хитрый ход!

На стройку Роза планирует тратить все свои заработки. Благо проблем с деньгами у Сябитовой возникнуть не должно. Помимо «Давай поженимся», с нового сезона телесваха будет работать в новом телепроекте Сергея Шнурова «Про любовь», который вскоре стартует на «Первом канале». От эксцентричного коллеги Роза в восторге.

«К фитнесу равнодушна»

– Мне с ним прекрасно, – восхищается Роза. – После первых съемок пребываю в некотором приятном недоумении. Сережа оказался просто потрясающим. Он интеллигентный, высокообразованный, нежный человек!

– Зато какой матерщинник! Не боитесь, что плохому научит? – интересуемся у Розы.

– Послушайте, я же в телевизоре тоже говорю буратиньим голосом, коверкая слова. Но это не значит, что я такая и в жизни. У каждого из нас есть некий образ, который мы должны нести. Кстати, Гузеева и Василиса о моей работе со Шнуровым пока не знают. Но думаю, что все будет хорошо, ревновать меня бессмысленно. Каждый делает свое дело.

С дочкой и сыном Фото: Instagram

Роза обещает, что на новоселье позовет всех звездных коллег. По ее словам, там будет где развернуться. Помимо бассейна, детской площадки и зимнего сада, Сябитова планирует организовать на участке поле для гольфа. Этим видом спорта Сябитова увлеклась нынешним летом.

– После проекта «Без страховки» я поняла, что мне надо продолжать заниматься спортом, – рассуждает теледива. – К фитнесу я равнодушна. Это как зарядка, которую я и так делаю каждый день. Зимой мы ездили кататься с дочкой на горных лыжах. Мне понравилось. Но это рисковое удовольствие. Ломать конечности я больше не хочу. Поэтому остановилась на гольфе. Это отличная физическая нагрузка. И к тому же это спорт для богатых. У меня будет возможность во время занятий найти новых клиентов.