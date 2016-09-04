Олег Газманов: Меня не пускают в мой собственный дом!

Олег Газманов рассказал в интервью Sobesednik.ru о том, что собирается судиться с Латвией и Литвой.

На днях Олега Газманова выдворили из Литвы. Знаменитого российского певца задержали на паспортном контроле сразу по прилете в Вильнюс. И объявили, что он является персоной нон грата в этой стране. Sobesednik.ru стали известны эксклюзивные подробности произошедшего.

Приставили полицейского

О том, что Олега Газманова не пускают в Литву, ночью 18 августа он самолично написал в инстаграме. «Несмотря на мою шенгенскую визу, для которой в Шенгенской зоне по правилам ЕС нет границ, меня не выпускают из аэропорта. Оказывается, есть секретный список нежелательных в Литве лиц из России. Говорят, что списки заранее получить нельзя, и уведомлений никаких не присылают, и причин тоже не объясняют, чтобы о своем статусе гр. России смог узнать только в аэропорту после прилета. Прилетел – и от ворот поворот. Мол, таким образом получается дополнительное моральное воздействие!!! Подлейшая СИСТЕМА», – написал он на своей странице.

Sobesednik.ru встретился с Олегом Газмановым вскоре после его возвращения в Москву.

– Я был расстроен от мерзости ситуации, – рассказал нам певец. – Мерзость была в том, что все мои друзья, которые меня пригласили в Литву, спросили: можно мне приезжать туда или нет? Им ответили, что можно. И вот я приехал, меня впустили на территорию, а потом сделали вид, что выдворили. Было такое мерзопакостное состояние из-за того, что я прикоснулся к этой нечистоплотности… При всем при этом, когда я улетал оттуда, у меня отличное было настроение.

– Почему?

– Вся таможня, все полицейские подходили ко мне, и было видно, что им неудобно. Я даже успокаивал их: «Я вас понимаю, и вообще у меня лично к вам никаких претензий нет». Потом, когда спустя несколько часов меня все-таки отпустили в отель, где я дожидался рейса на Москву, я решил хоть что-то перекусить. Но уже все было закрыто, ничего не работает – поздно, ночь. Но девочки-сотрудницы мне сказали: «Да мы сейчас вас накормим». Я говорю: «А есть чего выпить?» Они: «Виски». Принесли мне бокал. И долго с меня денег не брали. Потом одна говорит: «Я даже не могу себе представить, что у меня случай такой хороший появился – я могу селфи с вами сделать!» А еще ко мне приставили полицейского.

В аэропорту Вильнюса Фото: Instagram

– Прямо в номере с вами был?

– Нет. Я его только утром увидел. Такой приятный дядька. Я спрашиваю его: «А это, чтобы я не убежал?» Он засмущался: «Ну, так положено». И потом, когда я улетал, перед самолетом человек 10 сотрудников аэропорта мне овацию устроили. Вот это было так трогательно.

«Меня не пускают в мой собственный дом»

– Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что вас не пустили за «агрессивную пропаганду, связанную с агрессивными действиями России в соседней стране»…

– А в чем агрессивная? Объяснили бы. Но дискуссии со мной они не собираются устраивать. И я хотел бы через ваше издание задать вопрос правительству Литвы: пусть они приведут слова, где прослеживается моя агрессия в сторону Литвы или вообще в чью-либо еще сторону… Потом мне рассказали, что года три назад в Литве предложили объявить меня персоной нон грата за песню «Сделан в СССР». Так я написал ее в 2004 году. Поздновато так доходит. Да, там есть такие слова: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна!.. Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже...» Но это действительно моя страна – потому что я родился в СССР. Более того – я родился в Прибалтике. А сейчас я вообще открою страшную тайну членам правительства Литвы – они тоже все родились в Советском Союзе. И если они считают, что советская символика должна быть под запретом даже в песнях, то им следует занести в черный список и Пола Маккартни за песню Back in the USSR.

– Но скорее всего все-таки вы пострадали из-за своей прямой поддержки нашего президента.

– Я имею право поддерживать свое правительство и своего президента. И согласно международным нормам, имею право свободно выражать свои политические взгляды.

– Что вы будете делать с этой ситуацией? Не было желания подать иск против Литвы в Европейский суд по правам человека?

– Мне очень нравится Литва, мне нравятся люди в этой стране. Поэтому я считаю, что случившееся нужно перевести из политической плоскости в гражданскую и правовую. Я хочу, чтобы наше правительство помогло мне найти правильного адвоката и составить иск. Потому что один я не справлюсь. Я не юрист.

– То есть вы хотите судиться?

– Да, я готов к этому. И с Латвией тоже. Я купил в Юрмале квартиру в свое время. Теперь меня не пускают в мой собственный дом. Хорошо, если они считают, что они имеют на это право, то пусть мне вернут деньги, которые я потратил на эту квартиру. И пусть они отчитаются не передо мной, а перед судом.

Комментарий Отара Кушанашвили:

Отар Кушанашвили Фото: архив редакции

– Конечно, когда речь идет о том, что «наших бьют», разговор редко бывает объективным, но по моему мнению, хоть и заведомо пристрастному, это ошибка. «Заведомо пристрастному» – потому что мне, например, на три года возбранили въезд в Украину, а уж большего друга соседней страны, нежели я, вообразить сложно. Но, несмотря на нешуточный тарарам, никакого гипоксического шока со мной не случилось. И вот почему (будьте готовы, у меня непопулярная точка зрения на сей счет). Литва не пустила российского артиста – Литва в своем праве. Иногда нужно уметь менять оптику и уметь смотреть на вещи глазами своих оппонентов. Но при этом наказывать артистов считаю ущербностью, фрустрацией, флуктуацией ума. Пусть даже оный артист отметился знатными армейскими и великодержавными поп-агитками. Второй момент, связанный с «модус вивенди» самого Газманова. Даешь интервью средь бела дня – сними очки. Не рассказывай, как тебе рукоплескали очевидцы происшествия – это несолидно, и потом, может, они радовались решению литовских чинодралов.