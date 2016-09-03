Мила Кунис: Я с Украины, и мне знакома бедность во всех ее проявлениях

Голливудская звезда Мила Кунис рассказала в интервью Sobesednik.ru о счастье материнства и украинском происхождении.

14 августа она отпраздновала 33-летие, встретив переломный для многих возраст в великолепном расположении духа. Родившаяся в Черновцах в еврейской семье Мила Кунис сегодня одна из самых востребованных мировых актрис, а брак со знаменитым голливудским сердцеедом Эштоном Катчером лишь укрепил ее позиции на звездном небосклоне. В октябре их дочери Уайетт исполнится два, и хотя актриса пока беременна только вторым ребенком, она уже с точностью счетовода говорит о третьем.

– Твой муж Эштон Катчер признался, что ваша дочь уже выучила минимум одно матерное слово. Считаешь, ты хорошая или плохая мать?

– Знаешь, ты можешь не думать постоянно о своем ребенке или даже не удержаться и ругнуться при нем, но это не значит, что ты – плохая мать. Просто каждая иногда совершает ошибки. И иногда просит помощи. Матери не должны взваливать на свои плечи непомерную ношу.

– Ты не ответила. Между единицей и десяткой – какая ты мать по десятибалльной шкале?

– Оценка самой себя будет слишком субъективной. Но я так скажу: моя дочь дает мне десятку. Конечно, у нее другой матери нет, и потому я для нее – самая лучшая мать на свете (смеется).

Мила Кунис и Эштон Катчер Фото: Global Look Press

– Твоя мама дает тебе какие-нибудь советы?

– Она не из тех, кто дает советы. И не из тех, кто бесконечно учит других, как лучше жить. Мне ее подход нравится. Она приезжает ко мне и очень во многом помогает. Делами помогает, а не словами, что для меня намного ценнее.

– Сценаристами и режиссерами последнего твоего фильма – «Очень плохие мамочки» (в России выходит на экраны 1 сентября. – Авт.) были двое мужчин. И как тебе?

– Честно говоря, когда прочла сценарий впервые, вообще не догадалась, что его делали мужчины. Только в конце оказалось, что все это было написано как письмо любви их женам.

– Твой муж видел этот фильм?

– Да, и он его обожает. Но если бы он ему не понравился, я должна была бы обмануть тебя, сказав, что он его еще не видел. В любом случае Эштон Катчер любит меня и хотя бы поэтому никогда не будет критиковать мою работу (смеется).

Мила Кунис с мужем и дочерью Фото: Global Look Press

– Недавно ты встречалась с Хиллари Клинтон. Говорили о детях?

– Она уже бабушка, и потому мы слегка коснулись темы детей, но по большей части говорили о политике. Я рассказывала о своем видении проблемы мигрантов, хотя обычно мало кому интересно знать, что я об этом думаю (улыбается). Я ведь приехала в Штаты с Украины с визой беженки (ее семья эмигрировала в США, в Лос-Анджелес, в 1991 году, когда Миле было всего 8 лет. – Авт.), и мне знакома бедность во всех ее проявлениях. Именно поэтому нам с Эштоном, который тоже рос в небогатой семье, не хотелось бы, чтобы наши дети развивались в роскоши и были избалованы. Скорее мы стремимся к тому, чтобы они узнали настоящую цену труда и были готовы к любым неожиданностям.

– То, что ты стала матерью, что-то изменило в тебе как в актрисе?

– Ну конечно. Как актрисе это дало мне больше уверенности. С созданием семьи мои приоритеты изменились. Я не чувствую в себе никакого интереса ко многому, что занимало прежде. Причем в этом нет ничего жертвенного – просто теперь есть вещи, которые я делать не хочу. Совершенно точно стала менее эгоистичной. По-другому отношусь к предложениям о работе. Часто спрашиваю себя, прежде чем дать ответ: действительно ли это стоит того, чтобы я так надолго удалялась от своей дочки? В двадцать лет мне нечего было терять, я путешествовала по всему миру и работала без остановки. Я говорила себе, что моя жизнь просто великолепна. И вдруг все изменилось: сперва появился муж, потом дочка, – рассказала Мила Кунис Entrevue. – Сегодня я снова беременна. И этот ребенок не станет для меня последним. По крайней мере, я хочу рожать еще – мы с Эштоном оба хотим семью побольше. Не знаю точно, насколько именно большой она в итоге будет. Знаю только, что мне легче всего дышится, когда я нахожусь рядом с семьей у себя дома.