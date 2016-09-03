Довлатова в биографическом фильме сыграл актер из Сербии

Продюсер биографического фильма «Довлатов» Алексей Герман раскрыл имя актера, сыгравшего главного героя.

Сербский актер Милан Марич сыграл главную роль в биографическом фильме Алексея Германа «Довлатов». Как сообщает «Лента.ру», до этого времени создатели скрывали имя актера, исполнившего роль Сергея Довлатова.

Сам Марич рассказал, что не хотел изображать писателя, а стремился погрузиться в его эмоциональное состояние и попытался пережить сомнения и страхи Довлатова.

«Марич проделал колоссальную работу и за четыре месяца съемок прошел путь перерождения, полностью погрузившись в атмосферу начала 70-х годов XX века», – сказано в пресс-релизе фильма.

Действие картины разворачивается в начале ноября 1971 года. Съемки фильма начались в Санкт-Петербурге в феврале 2016 года, теперь картина перешла в монтажно-тонировочный период. Премьера состоится осенью 2017 года.

Сергей Довлатов – один из самых популярных писателей XX века, который публиковался только в самиздате. Его перу принадлежать такие книги, как «Заповедник», «Зона», «Чемодан» и «Марш одиноких». В 1978 году Довлатов с семьей эмигрировал в США, где в 1990 году скончался от сердечной недостаточности.