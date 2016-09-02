Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо на съемках

Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо во время съемок фильма «Свет в океане».

Роман этих актеров продолжается уже два года, и Майкл рассказал журналистам о том, как все начиналось. «Мы познакомлись во время работы, и с тех пор начали встречаться», — признался Фассбендер в интервью телепрограмме Good Morning America.

Фассбендер был пленен красотой звезды фильма «Девушка из Дании», за который Алисия получила «Оскра», но Викандер также покорила его и изрядными актерскими способностями, особенно тем, что девушка не боится на экране выглядеть уродливой, если это передает какие-либо особенности ее персонажа.

Отметим, что Майкл всегда держит свою личную жизнь в секрете, он категорически отказывается отвечать на все вопросы по этому поводу. Что до Алисии Викандер, то она более дипломатична в этом вопросе.

«Я думаю, что мы с Майклом определенно дали понять, что хотим сохранить какие-то вещи между нами, — заявила актриса. — Мы легко сошлись, но все это наша личная жизнь». Звездная пара впервые появилась вместе на красной ковровой дорожке 1 сентября на кинофестивале в Венеции. Здесь они представили свой новый фильм «Свет в океане».