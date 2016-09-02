"Голос" без Градского, а Хрюша со Шнуром. Что изменится на ТВ в новом сезоне

Sobesednik.ru узнал, чем порадуют и огорчат российских телезрителей главные каналы ТВ в новом сезоне.

Пришло «Время» Фадеева

2 сентября из отпуска в эфир «Первого канала» выходит «Вечерний Ургант» и стартует пятый сезон музыкального проекта «Голос» (но теперь без Градского, наставники – Лепс, Агутин, Гагарина, Билан). Это из старого доброго.

А теперь новость: подводить итоги недели в программе «Воскресное время» с 4 сентября скорее всего будет Валерий Фадеев (до этого он на «Первом» вел «Структуру момента» и исправно отрабатывал, светясь на политических ток-шоу). В ближайшем окружении Ирады Зейналовой Sobesednik.ru подтвердили, что Фадеев вовсю репетирует. Он завалил праймериз «Единой России», но доверия партии, видимо, не потерял. Сама Зейналова вернется к съемкам сюжетов для новостей. При этом не исключено, что Ирада заменит Екатерину Стриженову в проекте «Время покажет». В общественно-политическом ток-шоу боевитая Зейналова была бы уместнее вечно сонной коллеги.

О своем месте на «Первом» впору забеспокоиться и «святой троице» Гузеева – Володина – Сябитова. Цель проекта «Три богатыря», ведущими которого стали бобслеист Алексей Воевода и актриса Екатерина Порубель («Серафима прекрасная»), – найти мужика каждой деревенской бабе. Бороться за сердце той, что «коня на скаку остановит», будут три кандидата. Победит самый рукастый, хозяйственный и душевный.

Ирада Зейналова Фото: Global Look Press

А на будущий год «Первый» запланировал премьеру фильма Алексея Германа-младшего о Сергее Довлатове. Имя актера, сыгравшего главную роль, пока держится в тайне: канал хочет провернуть тот же фокус с загадкой, что удался ему в случае с фильмом «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Начхали на принцесс

Не Марины Влади, но тоже иностранки станут героинями сразу двух исторических сериалов «России 1». Поскольку просто так на госканале даже Соловьев не чихнет, можно предположить, что нам словно намекают: вот-вот в России появится некая забугорная прынцесса, которая и спасет страну.

Первое доказательство версии – продолжение сериала с Мариной Александровой об императрице Екатерине Великой – «Екатерина. Взлет». Оно рассказывает о событиях после восшествия Екатерины II на престол. «О том, как немка стала в России родной и любимой», – говорится в описании фильма.

Другой исторический сериал посвящен бабушке Ивана Грозного – «София Палеолог». В центре сюжета – начало становления российской государственности, брак великого князя Московского Ивана III с последней наследницей византийского престола. Роль греческой принцессы Софии досталась Марии Андреевой, Ивана III сыграл Евгений Цыганов. Создатели ленты утверждают, что она станет самым дорогим российским сериалом. За то, чтобы «София» была еще и идеологически выверенной, отвечает министерство культуры. При его поддержке снимаются и первый, и второй проекты. Мы же говорим: не чихнуть.

Деньги одичают

Вполне в струе политической конъюнктуры останется и «ТВ Центр». Новый документальный цикл канала «Дикие деньги» – удобный способ размазать по стенке многих, кто неугоден сейчас или станет потом. Фильмы «рассказывают о нравах молодой России и «новых русских», гримасах экономики и политики переходного периода, позволивших стать миллионерами десяткам колоритных личностей». Как считают авторы, «Диким деньгам» подходят слова Бальзака: «Тайна крупных состояний, возникших ниоткуда, в безупречно совершенном и потому забытом преступлении...»

Александр Градский Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Первые «преступники» уже намечены, причем для «ТВ Центра» неважно, живые они или мертвые: Иван Кивелиди, Владимир Брынцалов, Юрий Айзеншпис, хозяева банка «Чара». На очереди Ходорковский?

Кеосаян против Задорнова

Вслед за новым шоу «Экстрасенсы против детективов» (2 сентября), в котором маги будут соревноваться в прозорливости со следователями, НТВ огорошит двумя сатирическими премьерами. По большому счету они – «Салтыков-Щедрин шоу» и «Международная пилорама» – друг с другом тоже будут состязаться. В том, кто хлеще обстебёт «подлых америкосов». От имени классика выступят Михаил Задорнов с Алексеем Кортневым и Дмитрием Колчиным (Николай Фоменко, видимо, не выдержал конкуренции и покинул шоу). А пропагандистской пилой, заточенной всем доступным ему остроумием, поработает Тигран Кеосаян. Это тот случай, когда армянское радио можно будет не только услышать, но и увидеть... Да-да, мы тоже кое-что могём.

Доброе утро, малыши!

Дети, к сожалению, тоже телезрители. Ради них канал «Карусель» решился на революционную в некотором смысле премьеру. Программа «Спокойной ночи, малыши!», выходящая в эфир с 1964 года по вечерам, заживет новой жизнью... в утреннем эфире.

Музыку к «С добрым утром, малыши!» написал композитор, которого вряд ли назовешь детским – его концерты сопровождаются маркировкой «18+». Но он, Сергей Шнуров, как видно, любит детей не меньше Юрия Деточкина. По утрам маленьким зрителям собираются не только ставить «Ленинград», но и рассказывать о погоде, показывать мультики и... учить зарабатывать деньги! Чтобы, наверное, не теряли времени даром в школе. Родился – и в ларек. В общем, у нового проекта «ТВ Центра» про шальные деньги все шансы выходить вечно.