Дибров окунул годовалого сына в Дон

В Ростове-на-Дону телеведущий «представил Дону» младшего сына и отметил юбилей мамы, узнал Sobesednik.ru.

Второй Международный фестиваль мотивационного кино и спорта «Мост искусств» (Bridge of Arts) с размахом прошел в Ростове-на-Дону. Самым веселым вечером кинопраздника стало мероприятие под говорящим названием «Раки-пати».

– Мне кажется, патриот Донского края Сергей Гинзбург подал отличную идею – предложил один день фестиваля полностью превратить в «Раки-пати». Такое возможно только на фестивале в Ростове! – гордо заявил известный телеведущий, уроженец этого города Дмитрий Дибров. Он активно работал на фестивале – вел церемонии открытия и закрытия. Выступил вместе с Олегом Тактаровым на летней эстраде парка Революции, где рассказывал о важности фестиваля и города Ростова-на-Дону в целом. Правда, встреча чуть не окончилась потасовкой – одному из слушателей показалось, что Дибров в своей речи противопоставляет казаков русским людям... Между тем эта программа называлась «Ростов вдохновляет!».

Знакомство сына с Доном Фото: Instagram Полины Дибровой

После встречи Дибров отправился за сигаретами, но по дороге его заманили в автобус, где сценарист Валерия Байкеева (также уроженка столицы Дона) проводила экскурсию под названием «Культурный код ростовчанина». Телеведущий первым делом спросил:

– Яйца видели? Нет?! Так вы ничего не видели! Этот памятник Семену Михайловичу Буденному перед зданием администрации области знаменит тем, что, когда его установили, стало понятно, что главная часть композиции – достоинство жеребца... – рассказал телеведущий, который в пору своей юности сам не раз назначал свидания девушкам «под яйцами».

Не оставил Дмитрий Александрович без внимания и дела семейные. В Ростове живет мама Дмитрия – Татьяна Валентиновна, которая как раз в первый день фестиваля – 24 августа – отметила свое 85-летие. Семью своей жены Полины Дибров давно перевез в Москву, а вот родная мама ни в какую не хочет покидать любимый город.

В дни фестиваля Дмитрий Дибров также, по его выражению, «представил Дону-батюшке» младшего сына Илью. Илье всего год от роду, поэтому на коня его не сажали, плеткой не хлестали, шашкой махать не заставляли.

– Побрыкался ножками в Дону, поверещал, и хватит. Мы уже третьего ребенка представляем Дону-батюшке. Произносится такой текст: «Казак Илья Дмитриевич Дибров, рожденный на чужбине, но крещенный по православному обряду, представляется Дону-батюшке...» – говорит Дибров.

Дмитрий Дибров с мамой Фото: Instagram Полины Дибровой

На самом деле этот ритуал не имеет под собой никакой исторической основы. Его Дибров придумал шесть лет назад вместе с казачьим полковником Владимиром Ворониным, чтобы дети знали, откуда их корни. Вслед за ними этот обычай охотно переняли ростовчане.

Поддержал памятник есаулу

Дмитрий Дибров стал также одним из тех, кто поддержал идею установить в Ростове-на-Дону памятник пионеру российского кинематографа Александру Ханжонкову – казачьему есаулу, которого по праву можно назвать первым кинопродюсером в России. В первый же день фестиваля памятник торжественно открыли напротив здания Андреевской гимназии на Буденновском проспекте, в которой Александр Алексеевич когда-то учился (ныне это школа №43).

Ростовский скульптор Сергей Олешня изобразил Ханжонкова с тростью, в пальто и цилиндре, стоящим у киноаппарата. На открытии выступил даже сам губернатор Ростовской области Василий Голубев, рассказав историю о том, как кинематограф резко изменил судьбу казачьего офицера. Он создал кинофирму, которая выпустила за год 400 кинолент, одна из них – «Оборона Севастополя». Именно Ханжонков провел в России открытый сценарный конкурс.