Бывший муж Арнтгольц рассказал о жизни после развода

Актер Иван Жидков рассказал Sobesednik.ru об отношениях с бывшей женой Татьяной Арнтгольц и новой возлюбленной.

28 августа исполнителю главных ролей едва ли не во всех самых популярных российских сериалах исполняется 33 года. За его плечами уже больше полусотни ролей. В преддверии дня рождения Иван рассказал нашему изданию о том, как проходили съемки мелодрамы «Весной расцветает любовь», показ которой завершился на минувшей неделе на «России-1», а также представил новую избранницу, рассказал, почему не хочет вести ее в загс и как складываются отношения с бывшей женой, актрисой Татьяной Арнтгольц.

Всю минувшую неделю телезрители следили за приключениями главных героев Всеволода Аравина (известен как режиссер «Ищейки» и «Следа». – Авт.) «Весной расцветает любовь». Главная героиня – Дарья Егорова – после ограбления потеряла память, оказалась в Таджикистане, где медсестра местной больницы приняла ее за свою дочь. Потом девушка вернулась в Москву, где ее муж уже живет с ее подругой. Иван Жидков в киноленте играет каскадера, влюбленного в героиню Егоровой.

– Мы с Дашей остались в очень теплых отношениях, нам было легко вместе работать, – не скрывает чувств Иван. – Сказали играть любовь – мы ее легко сыграли. Снимали картину два года назад в Москве и Подмосковье. Помню, я даже заболел воспалением легких, благо был перерыв в съемках, чтобы лечиться.

– Не думаете ли вы, что тема любовных треугольников, потерь памяти уже слишком заезжена в сериалах?

– Есть такое понятие «рейтинг». Если бы тема себя изжила, то такие картины не снимали бы. Любовная тематика будет жива всегда, другой вопрос в том, как ее подавать, в какой форме, с каким сценарием. Трагедия «Ромео и Джульетта» тоже про любовь, она существует уже много веков и популярна до сих пор.

Иван Жидков Фото: Global Look Press

В фильмографии Ивана множество лирических персонажей, он стал заложником этого образа.

– Скоро на «России-1» покажут новый сериал «Жемчуга», там я буду в необычном для себя амплуа – брутального фермера. Мне понравилось работать над этой ролью, еще бы хотелось сняться в комедии.

28 августа наш собеседник отметит свое 33-летие.

– Я почти никогда не праздную дни рождения, не знаю даже, с чем это связано. В этом году соберемся узким кругом на даче в Подмосковье, будет дочка Маша, моя девушка и, возможно, ее родители, мои живут в Калининграде, прилететь не смогут.

Актер с дочкой и новой возлюбленной Лилей Фото: Instagram

Осенью 2008 года Иван Жидков женился на актрисе Татьяне Арнтгольц. Спустя год у пары родилась дочь Маша, в 2013 году Татьяна и Иван объявили о разводе. После этого никто из них так и не ходил больше в загс. У Татьяны был роман со звездой сериала «Не родись красивой» Григорием Антипенко, но вскоре пара рассталась, поговаривают, что и сейчас сердце 34-летней кинозвезды несвободно, но своего нового избранника она скрывает. Иван Жидков 8 месяцев назад встретил свою любовь.

– Ее зовут Лиля, ей 24 года, – делится личным актер. – Она по образованию управленец, но работает мастером перманентного макияжа. Я уже знаком с ее родителями, она с моими пока нет.

– Предложение делали ей?

– Нет! Я уже был женат и больше в загс не хочу, теперь точно знаю – штамп в паспорте абсолютно не главное.

– А Лиля так же считает? У нее за плечами тоже горький опыт – развод?

– Нет, она замужем не была, но ее тоже, как и меня, в загс не затащишь. Но у меня сладкий опыт с Татьяной! Я ни в коем случае не жалею, мы 5 лет наслаждались друг другом, а потом просто стали наслаждаться жизнью. После развода с Таней хорошо общаемся, вот 1 сентября вместе поведем нашу дочь Машу в 1-й класс в школу с углубленным изучением иностранных языков (кстати, это не частная школа, а бесплатная. – Авт.). С дочкой часто вижусь, она увлекается художественной гимнастикой. Я очень рад, что у нас с Таней получилось сохранить теплые отношения и мы вместе воспитываем Машу.