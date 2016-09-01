Шнур помогает Сябитовой строить дом

Роза Сябитова рассказала Sobesednik.ru о том, как ей помог главный матерщинник страны Сергей Шнуров в строительстве дома.

Роза Сябитова решила заняться созданием родового поместья. Финансовый кризис сваху всея Руси не страшит, и она готова уже в самое ближайшее время буквально дневать и ночевать на стройке. Интересно, что помог деньгами звезде «Давай поженимся» Сергей Шнуров!

О собственном доме и большом наделе земли телесваха мечтала давно. В этом году Роза решила: пора! Звезда «Давай поженимся» приобрела двадцать соток земли в ближнем Подмосковье, где планирует возвести роскошный дом для всей своей большой семьи.

– Если вы хотите хорошую пенсию, то думать о ней надо с момента получения первой зарплаты, – говорит Роза. – И о том, как проживать старость, думать надо тоже с определенного периода. У меня он наступил. Сейчас мне важно собрать детей и будущих внуков под одной крышей. Я прекрасно понимаю, что в лучшем случае у меня есть еще двадцать боевых лет. А потом мне хочется находиться рядом с внуками и детьми. Когда я буду болеть, они мне хоть чашку воды поднесут.

Роза решила не тратиться на уже построенные особняки и купила голый участок. Будущее имение Сябитовой располагается в тридцати километрах от МКАДа. По московским меркам это близко – за полчаса телеведущая сможет добраться до столицы.

– Когда я увидела голый участок – была в шоке! – рассказывает Роза. – Я же никогда не занималась такими вещами. Даже специально сделала видеозапись, чтобы будущим потомкам показать, какое там было чистое поле. И уже приступила к строительству. Пока у меня на участке – забор и гостевой домик.

С проектом основного дома Сябитова пока не определилась. Но возводить многоэтажные хоромы она не собирается.

– У меня будет нестандартный проект дома, – продолжает Роза. – Двухэтажный особняк мне не по силам. Я же старею. Подниматься на этажи и рисковать своей жизнью не хочется. Мой дом будет в английском стиле, больше в длину, чем в высоту. Я знаю, что многих моих коллег дурят строители. Строители, если видят, что у женщины нет мужчины, начинают наживаться. Но у меня прекрасно развита сермяжная практичность, которая передалась от бабушки. Я обратилась к друзьям, у которых есть свое строительство. Они будут мне помогать с работниками. Это мой хитрый ход!

На стройку Роза планирует тратить все свои заработки. Благо проблем с деньгами у Сябитовой возникнуть не должно. Помимо «Давай поженимся», с нового сезона телесваха будет работать в новом телепроекте Сергея Шнурова «Про любовь», который вскоре стартует на «Первом канале». От эксцентричного коллеги Роза в восторге.

Полную версию разговора с Розой Сябитовой читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере газеты «Зажигай!».