Культура и ТВ
Источник: «Только звезды» №33-2016
20:02, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Первая супруга "Шурика": До сих пор люблю своего Сашу

Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Фото: Стоп-кадр YouTube

Первая жена Александра Демьяненко Марина Склярова рассказала Sobesednik.ru, как сейчас живет и каким был ее муж.

22 августа 17 лет назад не стало народного артиста РСФСР Александра Сергеевича Демьяненко. Над приключениями нерадивого и озорного студента Шурика из гайдаевской «Операции «Ы» от души смеялась вся страна. Он покорил серд-ца миллионов зрителей. Мало кто знает, что актер страдал из-за славы, которая внезапно обрушилась на него. разыскали в Санкт-Петербурге первую жену актера Марину Даниловну Склярову.

Марина Даниловна (драматург, сценарист) живет в центре Санкт-Петербурга. Перед тем как к ней зайти, мы позвонили.

– Купите, пожалуйста, мне и Грише (ворон. – Авт.) немного молока, а то мы не выходим на улицу, – доброжелательно попросила женщина. – Да и средств у нас особо нет.

Когда мы поднялись, то дверь уже была открыта, но Марины Даниловны рядом не оказалось. Было слышно, как на всю квартиру вещал телевизор. Не прошло и двух минут, как она появилась в коридоре. Мы увидели женщину невысокого роста, худую, в фиолетовом платье и в черных бусах.

– Готовилась к вашему приходу, – пролепетала Склярова.

Мы поинтересовались, как дела у Гриши. Ведь он для Марины Даниловны как член семьи.

– Он отдыхает, у него сейчас перья выпадают, нужны витамины. Нелегкий период сейчас. Мы вместе уже 12 лет. Он следит за мной, не дает скучать. Иногда что-нибудь ему читаю.

Демьяненко боялся врачей и не следил за своим здоровьем
Демьяненко боялся врачей и не следил за своим здоровьем
Фото: Стоп-кадр YouTube

Марина Склярова до сих пор бережно хранит память о своем муже. Для нее он как живой. Когда мы ей подарили букет белых хризантем, то она сказала, что обязательно вручит их Александру Сергеевичу, и передала нам от него привет.

– Саша был тонко чувствующим человеком, очень добрым. Нечаянно брошенное слово могло его ранить. Несмотря на то, что говорили, что он был замкнутым и хмурым, он был нежным и открытым. Закрытость – это всего лишь его маска, защита. Сами понимаете, после его оглушительного успеха с Шуриком ему прохода не давали, везде узнавали, чуть ли не хлопали по плечу, постоянно говорили с ним на «ты», хотя он даже с родными людьми был иногда на «вы». Он был очень аккуратным, интеллигентным. Хотел, чтобы его не замечали.

В одном из интервью сам Демьяненко признался, что не любил повышенного внимания к своей персоне, когда не было никакой работы: «Ты никому не нужен по большому счету, а тебя продолжают узнавать. Это печально».

Многие режиссеры боялись его снимать, потому что им казалось, что зрители картину воспримут как очередную комедию. Сам артист говорил, что Шурика он не играл, а на экране был самим собой. После гайдаевских картин ему посчастливилось сыграть серьезные роли в фильмах «Мир входящему», «Мой добрый папа» и «Угрюм-река», но они так и оказались в забвении. После этого режиссеры не приглашали в кино. Свою невостребованность он пытался пережить, как мог. Даже иногда заливал горе спиртным.

Марина Даниловна до сих пор верит, что ее бывший муж жив
Марина Даниловна до сих пор верит, что ее бывший муж жив
Фото: Денис Зинченко

– Сами понимаете, актеры – это дети, которые живут в каком-то своем мире, – продолжила первая супруга артиста. – Быть ребенком – это врожденное. Им постоянно хочется примерить на себя одежду своего персонажа. И если они не могут войти в его «шкуру», то страдают.

Так же и в личной жизни актера без страданий не обошлось. После 16 лет брака с Мариной Даниловной он ушел к ассистентке режиссера «Ленфильма» Людмиле (ее не стало в 2005 году). У него осталась падчерица – заслуженная артистка РФ Анжелика Неволина.

В одном из своих интервью друг актера Михаил Светин признался: «Думаю, что у Скляровой были большие запросы, чем то, что ей удалось достичь. Сблизиться с ней было непросто. Откровенничала она только с избранными людьми».

– Больше замуж не вышла, потому что до сих пор люблю своего Сашу.

Сейчас Марина Склярова погрузилась в религию, пишет сказки. Когда мы попросили прочитать одну из них, то она отказалась: мол, никому их не показывает.

– Давайте лучше о Саше поговорим, – настойчиво переводит тему Марина Даниловна. – У него было больное сердце, и нужна была операция. А он всего боялся, особо не следил за своим здоровьем. Не знаю, почему. Как-то ему стало плохо, но врачи почему-то обнаружили язву, а оказалось, что инфаркт, и притом уже второй...

Свою невостребованность он пытался пережить, как мог. Даже иногда заливал горе спиртным
Свою невостребованность он пытался пережить, как мог. Даже иногда заливал горе спиртным
Фото: Стоп-кадр YouTube

– Мы все время уговаривали Сашу, чтобы он проверился, ведь у него были проблемы, – утверждает Бронислава Проскурнина, вдова народного артиста РФ Михаила Светина. – Миша безустанно ему об этом твердил. У них вообще были очень трепетные отношения. Не скажу, что они были друзьями, но постоянно по-актерски делились друг с другом своими находками. Светлая память Саше!

Лето 1999-го выдалось очень жарким и стало последним для Александра Демьяненко. Он готовился к коронарографии (метод диагностики ишемической болезни сердца), которая была намечена на 1 сентября. Но актер не дожил до нее всего лишь 6 дней.

Артиста похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Позже в своей передаче «Чтобы помнили» ведущий Леонид Филатов скажет: «Демьяненко все остро переживал. И это была правда. Когда произвели вскрытие, то врачи ахнули, увидев его сердце. Оно было сплошь в рубцах и шрамах, располосованное, изорванное в клочья».

читайте также:Александр Демьяненко
Первая жена Александра Демьяненко: Порой не хватает даже на хлеб
Как живут близкие знаменитого героя гайдаевских комедий Шурика? Почему его первая жена – драматург Марина Склярова голодает? Мы нашли родную сестру Александра Демьяненко Наталью »

Никифорова Елизавета

читайте также:
4 трагедии в жизни выдающегося актёра Александра Демьяненко
22 августа 1999 года умер советский актёр Александр Демьяненко, известный по роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая. Несмотря на образ весельчака, жизнь Демьяненко была отнюдь не лёгкой. Мы расскажем о 4 трагедиях в жизни великого актёра »

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Аллергическая эпидемия: как спасти себя от еды?
21:11, 01 Сентября 2016
Доктор Евгения Степанова рассказала Sobesednik.ru, как уберечься от пищевой аллергии
»
Первая супруга "Шурика": До сих пор люблю своего Сашу
20:02, 01 Сентября 2016
Первая жена Александра Демьяненко Марина Склярова рассказала Sobesednik.ru, как сейчас живет и каким был ее муж
»
После "открытия" для России туры в Турцию подешевели на 30%
17:53, 01 Сентября 2016
3 сентября из регионов России в Турцию отправятся первые чартерные рейсы. Сколько они будут стоить, узнал Sobesednik.ru
»