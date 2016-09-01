Первая супруга "Шурика": До сих пор люблю своего Сашу

Первая жена Александра Демьяненко Марина Склярова рассказала Sobesednik.ru, как сейчас живет и каким был ее муж.

22 августа 17 лет назад не стало народного артиста РСФСР Александра Сергеевича Демьяненко. Над приключениями нерадивого и озорного студента Шурика из гайдаевской «Операции «Ы» от души смеялась вся страна. Он покорил серд-ца миллионов зрителей. Мало кто знает, что актер страдал из-за славы, которая внезапно обрушилась на него. разыскали в Санкт-Петербурге первую жену актера Марину Даниловну Склярову.

Марина Даниловна (драматург, сценарист) живет в центре Санкт-Петербурга. Перед тем как к ней зайти, мы позвонили.

– Купите, пожалуйста, мне и Грише (ворон. – Авт.) немного молока, а то мы не выходим на улицу, – доброжелательно попросила женщина. – Да и средств у нас особо нет.

Когда мы поднялись, то дверь уже была открыта, но Марины Даниловны рядом не оказалось. Было слышно, как на всю квартиру вещал телевизор. Не прошло и двух минут, как она появилась в коридоре. Мы увидели женщину невысокого роста, худую, в фиолетовом платье и в черных бусах.

– Готовилась к вашему приходу, – пролепетала Склярова.

Мы поинтересовались, как дела у Гриши. Ведь он для Марины Даниловны как член семьи.

– Он отдыхает, у него сейчас перья выпадают, нужны витамины. Нелегкий период сейчас. Мы вместе уже 12 лет. Он следит за мной, не дает скучать. Иногда что-нибудь ему читаю.

Демьяненко боялся врачей и не следил за своим здоровьем Фото: Стоп-кадр YouTube

Марина Склярова до сих пор бережно хранит память о своем муже. Для нее он как живой. Когда мы ей подарили букет белых хризантем, то она сказала, что обязательно вручит их Александру Сергеевичу, и передала нам от него привет.

– Саша был тонко чувствующим человеком, очень добрым. Нечаянно брошенное слово могло его ранить. Несмотря на то, что говорили, что он был замкнутым и хмурым, он был нежным и открытым. Закрытость – это всего лишь его маска, защита. Сами понимаете, после его оглушительного успеха с Шуриком ему прохода не давали, везде узнавали, чуть ли не хлопали по плечу, постоянно говорили с ним на «ты», хотя он даже с родными людьми был иногда на «вы». Он был очень аккуратным, интеллигентным. Хотел, чтобы его не замечали.

В одном из интервью сам Демьяненко признался, что не любил повышенного внимания к своей персоне, когда не было никакой работы: «Ты никому не нужен по большому счету, а тебя продолжают узнавать. Это печально».

Многие режиссеры боялись его снимать, потому что им казалось, что зрители картину воспримут как очередную комедию. Сам артист говорил, что Шурика он не играл, а на экране был самим собой. После гайдаевских картин ему посчастливилось сыграть серьезные роли в фильмах «Мир входящему», «Мой добрый папа» и «Угрюм-река», но они так и оказались в забвении. После этого режиссеры не приглашали в кино. Свою невостребованность он пытался пережить, как мог. Даже иногда заливал горе спиртным.

Марина Даниловна до сих пор верит, что ее бывший муж жив Фото: Денис Зинченко

– Сами понимаете, актеры – это дети, которые живут в каком-то своем мире, – продолжила первая супруга артиста. – Быть ребенком – это врожденное. Им постоянно хочется примерить на себя одежду своего персонажа. И если они не могут войти в его «шкуру», то страдают.

Так же и в личной жизни актера без страданий не обошлось. После 16 лет брака с Мариной Даниловной он ушел к ассистентке режиссера «Ленфильма» Людмиле (ее не стало в 2005 году). У него осталась падчерица – заслуженная артистка РФ Анжелика Неволина.

В одном из своих интервью друг актера Михаил Светин признался: «Думаю, что у Скляровой были большие запросы, чем то, что ей удалось достичь. Сблизиться с ней было непросто. Откровенничала она только с избранными людьми».

– Больше замуж не вышла, потому что до сих пор люблю своего Сашу.

Сейчас Марина Склярова погрузилась в религию, пишет сказки. Когда мы попросили прочитать одну из них, то она отказалась: мол, никому их не показывает.

– Давайте лучше о Саше поговорим, – настойчиво переводит тему Марина Даниловна. – У него было больное сердце, и нужна была операция. А он всего боялся, особо не следил за своим здоровьем. Не знаю, почему. Как-то ему стало плохо, но врачи почему-то обнаружили язву, а оказалось, что инфаркт, и притом уже второй...

Свою невостребованность он пытался пережить, как мог. Даже иногда заливал горе спиртным Фото: Стоп-кадр YouTube

– Мы все время уговаривали Сашу, чтобы он проверился, ведь у него были проблемы, – утверждает Бронислава Проскурнина, вдова народного артиста РФ Михаила Светина. – Миша безустанно ему об этом твердил. У них вообще были очень трепетные отношения. Не скажу, что они были друзьями, но постоянно по-актерски делились друг с другом своими находками. Светлая память Саше!

Лето 1999-го выдалось очень жарким и стало последним для Александра Демьяненко. Он готовился к коронарографии (метод диагностики ишемической болезни сердца), которая была намечена на 1 сентября. Но актер не дожил до нее всего лишь 6 дней.

Артиста похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Позже в своей передаче «Чтобы помнили» ведущий Леонид Филатов скажет: «Демьяненко все остро переживал. И это была правда. Когда произвели вскрытие, то врачи ахнули, увидев его сердце. Оно было сплошь в рубцах и шрамах, располосованное, изорванное в клочья».