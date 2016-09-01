Культура и ТВ
Источник: Американские СМИ
16:06, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Клинт Иствуд едва не разбился, снимая фильм о летчике

Легендарный Клинт Иствуд мог пострадать в ходе съемок последнего фильма о геройском летчике
Легендарный Клинт Иствуд мог пострадать в ходе съемок последнего фильма о геройском летчике
Фото: АdMedia / Global Look Press

Легенда Голливуда Клинт Иствуд был вынужден совершить аварийную посадку во время съемки своего нового фильма «Салли».

Данный фильм является экранизацией книги «Чудо над Гудзоном», посвященной пилоту Airbus A320 Чесли Салленбергеру. Он вошел в историю после того, как сумел посадить аварийный самолет А320 с 150 пассажирами и 5 членами экипажа на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом все находящиеся на борту люди выжили.

«Салли» — очередная режиссерская работа Клинта Иствуда, за плечами которого очень много удачных в коммерческом отношении и признанных критиками лент вроде «Непрощенного», «Малышки на миллион долларов» и «Гран Торино». Главную роль в картине исполняет Том Хэнкс. И вот теперь оказалось, что съемочная группа фильма и сама была вынуждена совершить аварийную посадку на воду на самолете почти точно так же, как семь лет назад это сделал Чесли Салленбергер.

Если в тот раз авария была спровоцирована стаей гусей, попавших в двигатели, то в этот раз экстренная посадка стала следствием «чрезвычайной ситуации на борту», подробности которой не сообщаются. Иствуд признался, что теперь прекрасно понял героя своего фильма и почувствовал, каково это — сидеть в самолете, двигатели которого перестают работать и он несется прямо на воду.

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