Будет ли касса у главного патриотического фильма осени?

В успехе фильма дело не в том, выдумка история подвига панфиловцев или нет, уверил Sobesednik.ru режиссер Александр Котт.

Режиссер «Брестской крепости» — одного из немногих удачных и кассовых российских фильмов о Великой Отечественной войне — специально для Sobesednik.ru попытался просчитать шансы на успех картины «28 панфиловцев»: вышел уже второй трейлер, премьера намечена на 26 ноября.

О ленте про панфиловцев говорят давно. Деньги на съемку получили методом краудфандинга — с помощью народных пожертвований. Редкий случай!

«Всем миром» пытаются собирать на многие проекты, и нечасто это удается. К примеру, известный актер Андрей Соколов («Маленькая Вера», «Адвокат»), ставший также режиссером, таким же способом изыскивал средства на фильм с Инной Чуриковой в главной роли (лента «Память осени») — нужную сумму народное голосование не принесло, пришлось обращаться за помощью в Фонд Кино. А про «панфиловцев» снимала команда молодых режиссеров, среди артистов — ни одного (небывалое дело для российского кино!) звездного имени. И надо же, деньги нашлись — с миру по нитке.

В центре истории — подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии на подступах к Москве 16 ноября 1941 года: по распространенной версии, остановили немецкий танковый батальон. Никаких любовных линий и прочего «для привлечения внимания зрителя» , по словам режиссера Андрея Шальопа, в кино не будет. Не о том кино! Шальопа же подчеркивает, что они не стремятся к финансовой выгоде, не работают по заказу — снимают по зову души. Работа над фильмом длилась в общей сложности четыре года.

Другой успешной тематической лентой о Великой Отечественной стала «Брестская крепость» Александра Котта, но в его случае фильм был госзаказом — средства выделял госбюджет.

— Очевидно, тема «виновата» — болезненная для российского человека история подвига, вот люди и давали деньги?

— Безусловно, уже сама тема о панфиловцах «попала в аудиторию», — говорит Александр Котт. — Есть в кинематографе такое понятие: достучаться до сердец зрителей. Если б не было интереса у людей, деньги бы не собрали. Речь-то о немаленькой сумме.

Александр Котт Фото: Global Look Press

— Может, еще и наше «смутное время» виновато? Ценности давно сдвинулись в сторону материального, идеология на нуле. Предположу, в такие периоды людям свойственно искать поддержку в прошлом, в героических страницах.

— Вы сами ответили на свой вопрос.

— Но вот в чем проблема. Несколько лет назад рассекретили военные архивы, и оказалось (существует даже официальное заключение военной прокуратуры): история подвига 28 панфиловцев — выдумка военного журналиста. Более того, один из якобы погибших героев — Иван Добробабин — на самом деле не погиб, попал в плен к немцам, служил у них полицаем, за что и был арестован уже после войны на родине.

— Я много читал об этом, изучал тему. Общался с ветеранами. Но они чаще всего рассказывали общепринятые факты. Потому что воевали, к примеру, не под Москвой, а в других частях. И выжили после войны, дожили до наших дней. В тех же боях, о которых мы ведем речь, уцелели единицы — но их давно нет на свете, умерли, а значит, правды мы не узнаем никогда.

Да и неважно, выдумка эта история или нет. Художественное кино имеет право на вымысел. Немцам не удалось прорваться к Москве — это же факт. Надеюсь, об этом и будет фильм — не столько именно про «панфиловцев» как исторических персонажей, а история человеческого подвига. Что было на самом деле — есть документалисты, военные историки, пусть они изучают.

— Сейчас успех любого фильма определяют «кассой» — собрал деньги в прокате или нет. Как думаете, у «28 панфиловцев» «касса» будет?

— Я видел трейлер. Мощный, многообещающий. Надеюсь, кино получилось.

— Опыт показывает: на «народное кино» (рассчитанное изначально не на кассовые сборы, а на потенциальную любовь зрителей) этот самый зритель мало ходит. Копеечку на съемки дать могут, а вот пойти в кино и посмотреть уже готовый фильм — не факт. Для привлечения зрителя нужна еще и мощная рекламная кампания. А это дело недешевое. Теперь создателям кино еще и на рекламу своей картины «с миру по нитке» собирать?

— Хочется, чтобы в данном случае ситуация оказалась другой и люди пошли бы смотреть это кино безо всякой рекламы, — резюмировал Александр Котт.