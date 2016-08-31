Сын Богдана Ступки рассказал о последних днях его жизни

Остап Ступка поделился с Sobesednik.ru воспоминаниями об уходе из жизни своего знаменитого отца.

Летом 2010 года украинский актер прилетел в Россию для съемок в сериале Константина Худякова «Однажды в Ростове». Во время работы Богдан Сильвестрович потерял сознание.

– Тогда этому не придали такого значения, – признает сын народного артиста. – В январе 2011 года появились первые серьезные симптомы болезни, он стал ходить в туалет с кровью. Когда мы обратились к врачам, у него сразу же диагностировали тяжелую степень рака мочевого пузыря. Папа, узнав об этом, сказал: «Вот это я попал!» Мы решили поехать лечиться в Германию, в Мюнхен. Там ему буквально сделали новый мочевой пузырь из кишок и дали гарантию, что он проживет 10 лет. Тогда после операции папа сказал: «Очень боялся, что больше никогда вас не увижу», но все прошло, как нам казалось, успешно. Вскоре мы узнали, что метастазы пошли в кости. Причем отец чувствовал это, но, когда я увидел, что он ходит прихрамывая и опирается на трость, он сказал, что ему мениск меняли. Однажды он позвонил мне и попросил привезти ему пива, я подумал, что ему стало получше, раз пива захотел, помчался в магазин.

Операция в Германии продлила его жизнь только на полтора года. 21 июля 2012 года мы, все родственники, собрались у него в палате, к тому моменту он уже несколько месяцев не мог вставать с кровати. Врачи, конечно, давали неутешительные прогнозы. Он никогда не говорил о смерти, лишь однажды сказал фразу своего отца: «Главное – дожить до 70 лет, а дальше – как получится». Так оно и вышло – умер он как раз в 70 лет. Папа понимал, что уходит, он все переживал в себе, в последние дни в основном молчал, не стремился ни с кем говорить. И за день перед смертью, когда мы собрались у него в палате, он тоже сказал, что устал, хочет спать, отвернулся к стене, помахал нам на прощание и заснул. В ночь на 22 июля его не стало. Врачи рассказывали, что, когда он умирал, звал маму и почему-то говорил о чайке, не знаю, может, он пьесу имел в виду, может, еще что... Честно признаться, когда мы были у него в палате, ни у меня, ни у мамы не было предчувствия, что видим его в последний раз. Мы надеялись, что у нас еще есть время...

Вечером 23 июля начался обряд отпевания актера в Киеве, в церкви Святого Николая Мирликийского на Аскольдовой могиле, который продлился всю ночь. Прощание со Ступкой прошло 24 июля на сцене Театра им. И. Франко, художественным руководителем которого он был последние 11 лет. После окончания гражданской панихиды актер был похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.

– Мама очень тяжело переживала этот момент, как и мы все, у нее начались серьезные проблемы со зрением. Недавно она перенесла офтальмологическую операцию. Сейчас, слава Богу, все нормально, она снова видит. Мне папа иногда снится, но он почти ничего не говорит, в основном находится в каком-то эмоциональном состоянии, один раз был обижен на меня за что-то, но потом вроде простил.

Полную версию воспоминаний Остапа Ступки об отце читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере журнала «Только звезды».