Ольга Лапшина вырастила дома Левиафан и Электрический стул

Актриса Ольга Лапшина («Паук», «Молодая гвардия») нашла метод продвижения фильмов со своим участием, узнал Sobesednik.ru.

– В июне на даче высадила картошку Электрический стул – семь клубней. На днях перед отъездом копнула, а там уже плоды. И в тот же день «Электрический стул» режиссера Евгения Зверева стал фильмом открытия кинофестиваля «Короче» в Калининграде. А 28 августа наша лента будет показана на оренбургском кинофесте «Восток and Запад. Классика и авангард», – радуется Ольга Георгиевна, которая исполнила в этом фильме главную роль – заключенной. Ее партнер – Виктор Сухоруков.

По словам актрисы, удивительную зависимость между садоводством-огородничеством и кинематографом она обнаружила, когда пару лет назад назвала один из сортов картошки Левиафаном, а огурцы на участке подписала «Класс коррекции». Напомним, в «Левиафане» Андрея Звягинцева Лапшина сыграла матушку, а в «Классе коррекции» Ивана И. Твердовского – маму главного героя Антона.

«Друзья, здесь нет колдовства или шаманизма, просто я нашла верный способ возделывать огород и получать радость от плодов творчества!» – пишет Ольга Георгиевна на своей страничке в соцсети. И друзья в ответ строчат ей слова поощрения: «Олечка, ты прекрасный синемаселекционер!», «Отличный маркетинговый ход!» и прочее.

Интересно, а вы хотели бы жареной картошечки из клубней сорта Электрический стул, Левиафан или тот же Класс коррекции? Все эти фильмы далеки от позитива, а соответственно при поедании вряд ли добавят здоровья.

Однако, судя по результатам, метод Лапшиной – вполне действенный, так что кинематографистам и сельскохозяйственникам есть повод задуматься. Ведь что нужно народу? Хлеба и зрелищ! Кино и картошки!