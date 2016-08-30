Культура и ТВ
Источник: Американские СМИ
15:09, 30 Августа 2016 Версия для печати

Барбра Стрейзанд благословила Леди Гагу на ремейк

Барбра Стрейзанд хочет увидеть Леди Гагу в одной их культовых своих ролей в кино
Барбра Стрейзанд хочет увидеть Леди Гагу в одной их культовых своих ролей в кино
Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press

Легенда американской музыки Барбра Стрейзанд поддержала решение Леди Гаги сняться в ремейке фильма «Звезда родилась».

Барбра Стрейзанд не может дождаться, чтобы посмотреть, каким получится ремейк ее легендарного мюзикла «Звезда родилась», снятого 40 лет назад в 1976 году. Теперь в главных ролях этого фильма появятся Леди Гага и Брэдли Купер. Впрочем, и сама Стрейзанд также сыграла в ремейке, ведь в оригинале картины 1954 года снималась великая Джуди Гарланд.

Новая версия станет режиссерским дебютом Брэдли Купера. Изначально фильм собирался снимать голливудский патриарх Клинт Иствуд, который пригласил на главную роль Бейонсе, однако она как раз в тот момент забеременела, и съемки отменили.

«Я прекрасно к этому отношусь, потому что знаю, что "Звезда родилась" снова "выстрелит", — заявила Барбра Стрейзанд. — Он "выстреливает" всякий раз, потому что музыка может изменяться со временем. Я знаю, что фильм получится».

Сама Барбра в настоящее время продвигает свой новый альбом Encore: Movie Partners Sing Broadway, где с ней дуэтом поют звезды Голливуда Энн Хатауэй, Хью Джекман, Алек Болдуин и даже вроде бы совсем непоющий Джейми Фокс. Стрейзанд рассказала, что у Джейми обнаружился «потрясающий голос».

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