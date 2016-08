Актер, сыгравший Вилли Вонку, умер из-за болезни Альцгеймера

Американский актер Джером Силберман, сыгравший Вилли Вонку, скончался в своем доме в США.

Как сообщает журнал Variety, Силберман, более известный под псевдонимом Джин Уайлдер, умер в своем в городе Стамфорд (штат Коннектикут) в возрасте 83 лет.

Информацию о смерти актера подтвердили его родные. Они сообщили, что причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Кроме того, в 1989 году у Уайлдера также была диагностирована лимфома.

Актер снялся в таких фильмах, как «Продюсеры» (The Producers, 1968), «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971), «Ничего не вижу, ничего не слышу» (See No Evil, Hear No Evil, 1989), «Молодой Франкенштейн» (Young Frankenstein, 1974).

Уайлдер является лауреатом премии «Эмми», а также был номинирован на другие престижные награды, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус».

Особую славу в Интернете Уайлдеру принесло изображение Вилли Вонки в его исполнении, которое стало популярным мемом «Ну, давай, расскажи мне» (в оригинале на английском языке – You must be new here). На самом деле в этом эпизоде фильма герой актера произносит фразу «Would you like to see?» («Ты хотел бы увидеть?»), обращаясь к детям, пришедшим на фабрику Вилли Вонки.