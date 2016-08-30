Культура и ТВ
Источник: Американские СМИ
14:44, 30 Августа 2016 Версия для печати

Актер Эштон Катчер не пустит родную дочь в шоу-бизнес

Дочь Эштона Катчера и Милы Кунис может не пойти по стопам знаменитых родителей
Дочь Эштона Катчера и Милы Кунис может не пойти по стопам знаменитых родителей
Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press

Актер Эштон Катчер не хочет, чтобы его родная дочь Уайятт от Милы Кунис когда-нибудь занималась шоу-бизнесом.

Голливудский сердцеед Эштон Катчер сделает все возможное для того, чтобы защитить свою дочь Уайятт от присущей шоу-бизнесу «бессмыслицы». 16 октября дочери Эштона Катчера и Милы Кунис исполняется год. 38-летний актер заявил, что не планирует побуждать своего отпрыска идти по стопам мамы и папы в Голливуде.

Когда корреспондент Entertainment Tonight спросил Эштона о том, позволит ли он Уайятт пойти в шоу-бизнес, то актер сразу ответил: «Нет!» — и лишь потом пояснил свою позицию.

«Если это будет ее личный выбор, то с этим не возникнет проблем, — подчеркнул Эштон. — Но до тех пор, пока она не сделает этого выбора, моя задача защищать ее от всей этой бессмыслицы».

Через несколько лет девочке придется иметь дело с социальными сетями, где ее популярность уже сейчас слишком велика. Дочь знаменитых родителей вызывает повышенный интерес пользователей, и эта слава может отрицательно повлиять на ее психику. Возможно, задача защитить дочь от влияния социальных сетей окажется для Эштона и Милы куда более сложной, чем решение не пустить ее в шоу-бизнес.

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