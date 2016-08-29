Звезда сериала "ЧОП" поступилась принципами ради мамы

Актриса Татьяна Рыбинец согласилась рекламировать шубы из магазинов своей матери, узнал Sobesednik.ru.

Звезда сериала «ЧОП» Татьяна Рыбинец согласилась пойти вразрез с личными убеждениями ради мамы, которую тоже зовут Татьяна. Десять лет назад Татьяна Юрьевна открыла в Сергиевом Посаде и Александрове несколько магазинов по продаже шуб из натурального меха и изделий из кожи.

Ей очень хотелось, чтобы магазины рекламировала дочь – красавица-актриса. Однако тогда Татьяна-младшая сказала, как отрезала: «Прости, мама, но я и меха – несовместимы!»

Таня – противница шуб, зимой носит только пуховики из искусственных материалов, не употребляет в пищу мясо зверей и птиц и долгое время не хотела иметь ничего общего с бизнесом мамы. Но в какой-то момент актриса задумалась, кто для нее важнее – животные или родители...

– Несколько лет я отказывала своей матери в том, чтобы мои фото в мехах украшали баннеры ее магазинов, так как я не ношу шубы и считаю негуманным убивать животных ради меха. Все-таки мы сейчас живем не в пещерах и есть другие материалы для того, чтобы не мерзнуть зимой, в том числе искусственный мех. Но жизнь гораздо сложнее, и нужно выбирать, – говорит актриса.

Татьяна Рыбинец с мамой Фото: личный архив Татьяны Рыбинец

Теперь фото Татьяны в шубе можно увидеть на всех баннерах и визитках магазинов ее мамы в Сергиевом Посаде и Александрове. Об этом Таня сообщила в соцсетях, но далеко не все ее поклонники и подписчики оценили этот благородный шаг.

– Часто люди, которые фанатично любят животных, ненавидят людей, – рассуждает актриса. – Обычно матерей критикуют люди, которых эти бедные женщины избаловали донельзя, они почему-то забывают, что мать, а не кошка, дала им жизнь. А родись они у кошки, та бы с ними не нянчилась.

По словам Тани, она по-прежнему против убийства зверушек ради меха, а также против зоопарков и цирков, в которых держат в неволе диких животных, но вместе с тем она понимает, что благодаря бизнесу родители в достатке растили их с братом.

– Мои мать и отец начинали в 90-е.

Было тяжело, долгое время мама просто торговала на рынках, таскала тяжести, мерзла, уставала, и это не прибавило ей здоровья, отец во всем помогал. Она лечила нас, оплачивала мои бальные танцы и другие кружки из тех денег, которые приносила продажа шуб. Мама считает, что шубы – это красиво, женственно и только в них может быть по-настоящему тепло, призывает меня носить их. И я даже согласилась надевать шубы на премьеру или другие светские выходы. Я учусь у своих родителей той страсти, честности и бесстрашию, с которыми они ведут дела. И хочу, чтобы они почувствовали мою благодарность.