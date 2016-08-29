Культура и ТВ
Источник: Американские СМИ
14:29, 29 Августа 2016 Версия для печати

Крис Прэтт сосватал Курта Рассела в новых "Стражей Галактики"

Крис Прэтт лично отобрал Курта Рассела на роль своего экранного отца
Крис Прэтт лично отобрал Курта Рассела на роль своего экранного отца
Фото: imago stock&people / Global Look Press

Именно актер Крис Прэтт захотел увидеть своего старшего коллегу Курта Рассела в сиквеле «Стражей Галактики».

Знаменитый американский актер и ветеран Голливуда Курт Рассел должен благодарить Криса Прэтта за приглашение в сиквел мегауспешного фильма «Стражи Галактики». Именно Курта захотел увидеть Крис в качестве исполнителя роли своего экранного отца.

Во второй части фильма зрители впервые увидят папу Питера Квилла, но выбор актера на эту роль оказался непростым. Режиссер картины Джеймс Ганн признался, что Курт Рассел не был самой первой кандидатурой.

«Если честно, не он пришел мне в голову изначально, — признался режиссёр. — Но в один прекрасный день Крис явился ко мне и предложил попробовать Курта, и я бы его очень сильно его расстроил, если бы сразу отказался от этой идеи».

В первых «Стражах Галактики», которые вышли на экраны в 2014 году, Питер Квилл искал своего отца, находившегося на удаленной планете, способной воспроизводить гуманоидов. Во второй части зрители узна́ют о том, откуда именно родом происходит главный герой, а также познакомятся с его отцом. Вторая часть популярного фильма выйдет на экраны в мае 2017 года.

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