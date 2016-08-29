Кинокомпания кинула звезду "Бумера" на деньги

Актер Максим Коновалов рассказал Sobesednik.ru о конфликте с кинокомпанией и о своей семье.

25 августа в прокат выходит спортивная драма «Спарта», которая основана на реальных событиях из жизни чемпиона мира по боям без правил Николая Кудряшова – он же выступил режиссером и сыграл главную роль в фильме. Он же и придумал новый вид командных единоборств «Спарта», в честь которых фильм получил свое название. Роль второго главного героя досталась 41-летнему Максиму Коновалову («Бумер», «Изображая жертву»). Он исполнил роль уголовника, решившего завязать с криминальным бизнесом и уйти в спорт.

Собирается судиться

Для съемок в «Спарте» была необходима серьезная физическая подготовка, и актеры тренировались с чемпионами мира. К счастью, никто серьезно не пострадал.

– Только Денис Никифоров один раз выбил себе колено, приземлившись жестковато, пару дней похромал, обошлось. Спортсмены боялись в пылу боя нанести травму актерам, но в итоге гематому получил как раз один из чемпионов, – вспоминает с улыбкой Максим Коновалов.

Несмотря на премьеру, Максиму сегодня не до шуток. Во время отдыха с семьей в начале августа он узнал, что компания, которая снимала сериал с его участием, не намерена платить зарплату актерам.

– Поехали в июле с семьей отдыхать, но в итоге отпуск испортила новость о том, что с первого августа кинокомпания, которая полгода кормила нас «завтраками», то есть пустыми обещаниями, признана банкротом, все сотрудники уволены. Мы начали звонить, писать письма, претензии, требовать свои гонорары, но никто не спешит отвечать. Думал, в сентябре продолжим снимать новые серии, однако вместо этого вынуждены готовиться к судебной тяжбе, – вздыхает Максим.

Максим Коновалов с детьми Фото: архив редакции

Актер пока не готов озвучить название компании, которая кинула его и других не менее известных артистов. Он еще надеется, что ситуацию можно решить мирно, так как он впервые попал в такую переделку.

Детей больше не прививают

Коновалов – многодетный отец, старшие дети – Миша и Ира – идут в сентябре в шестой класс, младшей, Марусе – четыре года, и, конечно, остаться без дохода кормильцу семьи как-то не по себе.

– С 20 июля по 10 августа мы с семьей впятером путешествовали на машине от Москвы до Черного моря – 1600 километров в одну сторону, отдыхали в местечке Витязево, что под Анапой, в гостях у продюсера фильма «Спарта» Федора Кинигопуло, который держит там мини-отель и большой парк развлечений. Федор выделил нам двухкомнатный номер, и мы прекрасно проводили время, пока не узнали... – рассказывает Максим.

По пути в Анапу Коноваловы заезжали в Ростов-на-Дону к друзьям детства Максима, а на обратном пути навестили в Новороссийске семью родной сестры его супруги Светланы Трубанчук. Завернули в Волгоград, где живут родственники Максима по маминой линии, побывали на кладбище, где похоронена его мама.

Дети Коновалова Михаил и Ирина – погодки, но оба учатся в шестом классе, правда, в разных школах. Так вышло, что из-за болезни сын пошел в школу в 8 лет, а дочь – в 6,5. Максиму до сих пор нелегко вспоминать, как 13 лет назад они со Светланой чуть не потеряли своего полугодовалого ребенка – после прививки. Медики констатировали клиническую смерть...

– Ответственность, конечно, никто не понес, жене сначала подсунули бумагу, что она согласна на прививку, но никому не сказали, что это была экспериментальная бельгийская вакцина, от которой отказался весь мир. Были случаи с летальным исходом, несколько детей остались инвалидами. В Морозовской больнице, где Миша лежал в реанимации, дали заключение, что это – реакция на прививку, – говорит Максим.

Максим и Светлана сделали все, чтобы вернуть здоровье своему сыну. Миша учится в спецшколе с индивидуальным подходом, где в классе всего семь человек. С тех пор Коноваловы детей не прививают.

Осенью у Максима Коновалова должно выйти два фильма: «Только не они» и «Все о мужчинах», а пока он задумывается о том, что пора открывать свое собственное дело, так как актерская профессия стала очень нестабильной.