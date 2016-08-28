Коллега Глазунова назвал бредом сообщения о его болезни

Российский художник-живописец Илья Глазунов попал в одну из московских больниц с серьезным заболеванием.

Художник-живописец Илья Глазунов был госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает Life в воскресенье, 28 августа. По данным источника, у Глазунова обнаружено серьезное заболевание. Сообщается тажке, что Глазунова доставили в одну из лучших клиник Москвы несколько дней назад, 85-летнему художнику был назначен курс лечения, а медики охарактеризовали его состояние как стабильное.

В то же время проректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Николай Сидоров заявил, что сообщение может оказаться ложным.

«Информация больше похожа на бред. Я лично общался с Ильёй Сергеевичем, он был довольно бодр и не жаловался на здоровье», – цитирует Сидорова телеканал НТВ. Комментариев близких художника о его состоянии пока нет.