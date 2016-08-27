Сергей Горобченко: Горел, видя страдания и муки жены

Актер Сергей Горобченко рассказал в интервью Sobesednik.ru о своей семье и обязательном присутствии на всех родах жены.

В первой части интервью звезда «Бумера» и «Офицеров» поделился подробностями о своем предыдущем браке.

А сейчас Сергей счастливо живет в браке с новой супругой – Полиной. 8 лет назад они поженились, а 22 ноября 2013 года – обвенчались. Полина подарила своему мужу пятерых детей: Сашу, Петю, Ваню, Аню и Софию.

– Познакомились мы в 2003 году на мероприятии, потом встречались на днях рождения друзей и постепенно, но ярко пришли к выводу, что мы должны быть вместе, – вспоминает артист. – Год перехода из состояния одиночества к супружеству выдался очень активным, неспокойным. Было много неустройств, я постоянно снимался, а семья образовывалась. Могу сказать одно, что трудностей бояться не стоит ни при создании семьи, ни при рождении детей. Все устраивается само собой, если делать это искренне, не врать друг другу, не обманывать ни при каких обстоятельствах и держать один курс.

Сергей даже не испугался родов. Он поддерживал свою супругу в роддоме. И теперь актер точно знает, как нелегко даются дети:

– Да, я присутствовал при рождении всех наших с Полиной детей. Жене нужна была помощь, она просила, я стоял как столб, как горящий столб, рядом. Горел, потому что видел страдания и муки жены. Она была на своем поле битвы, боролась и воевала, отдавая все свои силы для победы. Мне было стыдно за некоторые свои поступки, совершенные ранее, в которых я не был столь героичен и прекрасен, как жена во время родов. Хорошо, что я это видел и знаю, чего это стоит. Ничего не рекомендую никому, но я не жалею, что был рядом. Я люблю свою жену, она у меня одна на все случаи жизни, поэтому никаких неудобств или отторжений у меня не случилось.

Сергей Горобченко с детьми Фото: Instagram Сергея Горобченко

По словам Горобченко, с такой оравой детей управляться им несложно. Он также отмечает, что во многом им, конечно, помогают бабушки, дедушки и даже няни.

– Мы любим наш коллектив, – улыбается Сергей, вспоминая о семье. – У нас нет грубого понятия, мы и дети – мы едины. Бывает, конечно, и сложно, и нервно, и напряженно, но все это находится в одной кастрюле и в ней же остается. Мы разбираемся, решаем, помогаем друг другу, направляем себя и близких, плачем, смеемся, часто откровенно ржем над нелепыми и смешными ситуациями, которые предлагает нам жизнь, но мы идем вместе. Бабушки помогают, когда могут. Низкий поклон им за это. Есть няни и помощницы, которые берут на себя большой объем работы по дому и хозяйству. Все как обычно и как у всех. У нас пять детей, шестой – старший сын Глеб – на учебе в Италии. В нашей сегодняшней жизни есть строительство дома, моя работа, кредиты, походы в детский сад, выезды на отдых, на море, есть время побыть вдвоем, есть потребности жены, ее желание собственной реализации. Но мы точно знаем, что в наших руках чудо – наша семья – и его нужно сохранить любыми путями. Полина – щит и меч нашей семьи. Это невероятно трудно, но она мать-героиня, при этом красивая молодая стройная женщина. Мне больше ничего не надо. Была бы работа, были бы рядом добрые верные друзья, и можно справляться со всем легко и непринужденно, потому что есть любовь. И ее нужно сохранять. Первое и последнее правило для этого – нельзя друг другу врать, а точнее, нельзя изменять. Никому не будет приятно, если ему изменяют. Я так думаю. Хотя у каждого своя жизнь и свои правила...

– А вы строгий папа?

– Вообще да. С мальцами точно. По-другому как-то не получается: если я буду с ними мягким, то в жизни их потом просто растопчут. А они, конечно, горой друг за друга. Их трое, я один. С девочками мне проще, они меня очень любят, а я не могу и не хочу бороться с их поведением. Детей всех люблю одинаково, в каждом есть свои чудесные удивительные качества. Анна – первая девчонка у меня, к ней привязался очень сильно, но думаю, что это естесственным образом сбалансируется. Соня уже встала на ножки и свое не упустит. Любимые очень дети. Я вообще органично в многодетную ситуацию вошел. Жена тоже. Семья – наш свет и наш мир. Я работаю и обеспечиваю, жена – оплот и фундамент. Такая расстановка.