Кошкин дом Юрия Куклачева. Репортаж "Собеседника"

Sobesednik.ru побывал в гостях у Юрия Куклачева и его кошек.

Дом в Троице-Лыково семья знаменитого клоуна приобрела пятнадцать лет назад. Примечательно, что выбрать это место посоветовал писатель Александр Солженицын.

Вишни и помидоры

На вопрос любопытных: «Где живете?» – Юрий Дмитриевич в шутку отвечает: «В Серебряном бору». Действительно, через Москву-реку находится знаменитый Серебряный Бор с его роскошными дачами. В поселке, где обосновался Куклачев, тоже встречаются шикарные дома – с 18-метровыми башнями, с огромными террасами и колоннами. Проживают тут люди далеко не творческих профессий: начальник строительной компании, директор рынка и пр. Сам Куклачев предпочел жилище поскромней. Признается, что купили этот дом за небольшие деньги – тогда он стоил, как однокомнатная квартира.

– У нас раньше была дача в Бронницах, – объясняет Куклачев, – но ее сожгли. И вот случайно проезжал мимо и увидел дорогу через очень красивую рощу. Думаю, дай посмотрю, что там. Еду на машине, и вдруг навстречу на велосипеде – Александр Исаевич Солженицын. Я вышел поприветствовать его. Говорю: беда, дача сгорела. И он показал мне эту деревушку. Так мне тут понравилось: лес с грибами и ягодами, речка, спокойно, тихо. Когда въезжал сюда, мало было домов, да и их никто не покупал. Был большой красивый сливовый сад. Правда, потом его вырубили.

Особняк купили по цене однушки Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Зато на участке Юрий Куклачев с супругой сами выращивают помидоры, огурцы, яблоки. Артист говорит:

– Санкции – это наше счастье. Пора нам научиться жить не импортом, а своими продуктами. Посмотрите, какие у меня помидоры! И вишня наконец-то в этом году пошла. Раньше цвела и осыпалась. А теперь появились плоды, сладкие! Лучше всяких зарубежных!

Перед входом в четырехэтажный дом расставлены миски для уличных кошек, которые приходят каждое утро, зная, что тут их покормят.

В стеклянной пристройке к дому – бассейн. Но без воды. Как говорит Куклачев, купили его для детей, но искупались они всего пару раз, а потом интерес потеряли.

– А мне некогда плавать – постоянные гастроли по России, – объясняет Юрий Дмитриевич. – Хочу, чтобы дети и в самых удаленных уголках страны увидели наше искусство.

Свои «Охотники на привале»

В самом доме на каждом шагу – статуэтки кошек, которые часто дарят Куклачеву.

– Это еще не все, большая часть подарков в нашем музее Театра кошек, – улыбается хозяин.

А на стенах в доме развешаны картины, которые рисует дочь Куклачева Екатерина. Конечно же почти на всех тоже изображены кошки.

– Дочери было 18 лет, когда у нее в Японии была первая выставка таких картин, – рассказывает Куклачев. – Так вот все полотна раскупили, и Катя приехала оттуда на собственном «Мерседесе». Кстати, в народе есть такая шутка: «Дочь Юрия Куклачева, когда злится, шипит и ходит боком».

– Не обижается ваша семья?

– Нет, мы относимся с юмором. Люблю и сам рассказывать анекдоты о себе. Например: «Вы слышали: Куклачев упал с 15-го этажа?!» – «Ну и что с ним?» – «Лапку ушиб!» – смеется клоун.

Дрессировщик любит мыть посуду: это занятие его успокаивает Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Среди картин с кошками с удивлением замечаем известное полотно «Охотники на привале». Юрий Дмитриевич поясняет:

– Конечно, это не настоящее знаменитое произведение Перова. Нарисовал мой папа. Очень похоже, правда? Папа был по профессии водитель, но рисовал хорошо. Тут, посмотрите, на картине есть подпись – 1953 год. Я спрашивал его: «Что же в Суриковское училище не пошел?» – «Сынок, война, потом семья, некогда было». Но его дар перешел к моей Кате… Он рисовал картины и дарил друзьям. Мечта у меня есть: найти бы его произведения, выкупить, собрать вместе. Но, боюсь, это будет очень сложно сделать.

На холодильнике – схема Московского метро.

– Юрий Дмитриевич, неужели пользуетесь?

– А как же?! С нашими-то пробками на дорогах. Бывает, доезжаю на машине до ближайшей станции метро, оставляю автомобиль и спускаюсь в подземку. Быстро добираюсь до нужного места.

– Пассажиры узнают?

– Что вы?! Посмотрите, как люди там ездят: все смотрят в телефоны и планшеты. Никому нет дела, кто рядом едет.

Пушистый балет

Второй и третий этажи дома – личное пространство семьи. Тут – спальни, тренажерный зал, где занимается каждое утро Куклачев, мастерская дочери и рабочий кабинет. Здесь артист пишет свои книги – учебники Доброты для детей.

– С ребятишками нужно об этом разговаривать, – считает Юрий Дмитриевич. – У меня даже есть своя «Школа Доброты», где учим детишек, разговариваем с ними о доброте, о порядочности, о честности.

В книжном шкафу особенно много разного рода словарей, справочников и энциклопедий. По словам хозяина, очень он любит узнавать все новое, поэтому часто перечитывает именно такую литературу.

– Вот все говорят: «успех, успешный», а ведь мало кто знает происхождение этого слова, – улыбается Юрий Дмитриевич. – Оно ведь от русского «усыпать, усопший». Так что не очень-то и хорошо желать: «Будь успешным!»

Четвертый этаж предназначен для питомцев Юрия Куклачева. Здесь установлены вольеры и все необходимое для репетиций. Мы застали пятерых котят и трех кошек, но бывали дни, когда здесь проживало по пятьдесят хвостатых. Так было, когда в театре шел ремонт и пришлось всю «труппу» поселить в доме.

С живыми кошками соседствуют каменные, деревянные... Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Эти ребята недавно у меня появились, и у них пока карантин, – говорит, выпуская из вольеров котят, Куклачев. – Я не могу их принести в театр, они еще не проверены. Да и интересно мне, чего умеют. Изучаю их характер, проверяю, смогут ли выступать на сцене.

В этот момент один котенок сам забирается на перекладину и идет по ней, словно заправский канатоходец. Юрий Дмитриевич тут же подыгрывает котенку, подставляет дощечку с перекладинами, между которыми надо пройти. Котенок с удовольствием проделывает трюк. Заметив это, другой питомец тоже забирается на перекладину. Так на наших глазах рождается чуть не целый номер. Куклачев довольно улыбается:

– Думаю, из этих котят вырастут настоящие артисты. Посмотрите, они сами уже хотят выступать.

Среди реквизита находим необычную конструкцию: три балетные пачки, соединенные проволокой.

– Это для нашего нового номера «Кошачий балет», – с гордостью рассказывает Юрий Дмитриевич. – Надеваем на кошек, и они танцуют под музыку из «Лебединого озера». Мой младший сын Володя научил их танцевать (он же сам окончил Академию балета), вместе с ними и выступает. Номер получился шикарный. Приходите к нам в театр, посмотрите, будете приятно удивлены и мастерством моих сыновей Димы и Володи, и живописью дочери. Мы с супругой считаем себя богатыми. Трое детей подарили нам пять внуков! Добрые, здоровые, улыбающиеся дети – это и есть наше богатство.