Культура и ТВ
Источник: Американские СМИ
14:55, 26 Августа 2016 Версия для печати

У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона

У Берта Рейнольдса может развиваться неизлечимая болезнь Паркинсона
У Берта Рейнольдса может развиваться неизлечимая болезнь Паркинсона
Фото: Robert Harding / Global Look Press

Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона.

80-летний Берт Рейнольдс, известный по таким проектам, как «Смоки и бандит», а также «Ночи в стили буги», в последние месяцы едва способен ходить без палочки. Его друзья полагают, что Берт стал жертвой болезни Паркинсона, вызывающей тремор конечностей и нарушения подвижности. Об этом же говорит и лицо актера, которое превратилось в застывшую гримасу. Данный симптом также характерен для болезни Паркинсона.

«В какие-то дни Берт не может подняться с дивана, — рассказал один из его знакомых на условиях анонимности американским СМИ. — Он прекрасно понимает, что с ним что-то не так, но отказывается идти к врачу, чтобы не услышать плохие новости».

Вместо медицинского центра пожилой актер все дни напролёт проводит в своем роскошном доме, в котором он когда-то жил со своей второй женой Лони Андерсон. Их пятилетний брак закончился в 1993 году.

Представитель Берта в заявлении для прессы опроверг все известия о проблемах с болезнью актера и подчеркнул, что Рейнольдс только что закончил 4-недельные съемки в новом фильме «Год собаки», он чувствует себя замечательно и полностью счастлив. Впрочем, некоторые члены съемочной группы этого фильма рассказали журналистам, что актер почти не мог обходиться на площадке без посторонней помощи.

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