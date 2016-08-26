Сына звезды "Бумера" чудом спасли от смерти

Актер рассказал Sobesednik.ru, как его сына чудом вытащили с того света – у мальчика была клиническая смерть.

Коновалов – многодетный отец, старшие дети – Миша и Ира – идут в сентябре в шестой класс, младшей, Марусе – четыре года, и, конечно, остаться без дохода кормильцу семьи как-то не по себе.

– С 20 июля по 10 августа мы с семьей впятером путешествовали на машине от Москвы до Черного моря – 1600 километров в одну сторону, отдыхали в местечке Витязево, что под Анапой, в гостях у продюсера фильма «Спарта» Федора Кинигопуло, который держит там мини-отель и большой парк развлечений. Федор выделил нам двухкомнатный номер, и мы прекрасно проводили время, пока не узнали... – рассказывает Максим.

По пути в Анапу Коноваловы заезжали в Ростов-на-Дону к друзьям детства Максима, а на обратном пути навестили в Новороссийске семью родной сестры его супруги Светланы Трубанчук. Завернули в Волгоград, где живут родственники Максима по маминой линии, побывали на кладбище, где похоронена его мама.

Дети Коновалова Михаил и Ирина – погодки, но оба учатся в шестом классе, правда, в разных школах. Так вышло, что из-за болезни сын пошел в школу в 8 лет, а дочь – в 6,5. Максиму до сих пор нелегко вспоминать, как 13 лет назад они со Светланой чуть не потеряли своего полугодовалого ребенка – после прививки. Медики констатировали клиническую смерть...

– Ответственность, конечно, никто не понес, жене сначала подсунули бумагу, что она согласна на прививку, но никому не сказали, что это была экспериментальная бельгийская вакцина, от которой отказался весь мир. Были случаи с летальным исходом, несколько детей остались инвалидами. В Морозовской больнице, где Миша лежал в реанимации, дали заключение, что это – реакция на прививку, – говорит Максим.

Максим и Светлана сделали все, чтобы вернуть здоровье своему сыну. Миша учится в спецшколе с индивидуальным подходом, где в классе всего семь человек. С тех пор Коноваловы детей не прививают.

Осенью у Максима Коновалова должно выйти два фильма: «Только не они» и «Все о мужчинах», а пока он задумывается о том, что пора открывать свое собственное дело, так как актерская профессия стала очень нестабильной.

Полную версию интервью с Максимом Коноваловым читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере газеты «Зажигай!».