Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"

Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе».

40-летняя Риз Уизерспун, которая впервые появилась на экране в образе Эль Вудс в 2001 году, а затем вновь сыграла эту роль в 2003-м, не исключает и третьей части франшизы. Во время «живого» общения со своими поклонниками через сайт Facebook Риз заявила, что она и продюсеры раздумывают о том, чтобы превратить приключения Эль в трилогию.

«Мне очень понравилось сниматься в "Блондинке в законе", потому что я обожаю розовый цвет и это было весело, — рассказала Риз Уизерспун. — Во время съемок мне приходилось носить потрясающие костюмы и каждый день работать с собакой, а я обожаю собак. Очень многие спрашивают меня о том, собираемся ли мы снять очередную "Блондинку в законе", и теперь мы над этим работаем».

Единственным возможным препятствием на пути реализации задуманного может быть нынешний возраст актрисы, которая в первом фильме играла студентку и президента университетского женского клуба. Однако сценаристы вполне могут развить историю жизни Эль и показать, каких успехов она достигла с возрастом.