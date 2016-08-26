По местам из отечественных фильмов смогут пройти жители РФ

Сервис «Яндекс.Карты» нанес на карту России места, где снимались сцены из 27 известных российских фильмов.

Как сообщила «Российская газета», сервис «Яндекс.Карты» и портал «КиноПоиск» разработали проект, посвященный Дню российского кино. На карту России нанесли места, в которых снимались сцены из известных советских и российских фильмов. Нажав на место на карте, россияне смогут не только подробнее о нем узнать, но и посмотреть сцену из фильма, которая снималась на этом месте.

На карту нанесли места съемок 27 отечественных кинокартин, в том числе «Жестокий романс», «День выборов», «Географ глобус пропил», «Покровские ворота», «Иван Васильевич меняет профессию» и так далее.

Отмечается, что новые места нанесли не только на карты Москвы и Санкт-Петербурга, но и других регионов и городов РФ, например Чукотки, Краснодарского края и Екатеринбурга.