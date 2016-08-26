Культура и ТВ
Источник: "Российская газета"
13:42, 26 Августа 2016 Версия для печати

По местам из отечественных фильмов смогут пройти жители РФ

Сервис «Яндекс.Карты» нанес на карту России места, где снимались сцены из 27 известных российских фильмов.

Как сообщила «Российская газета», сервис «Яндекс.Карты» и портал «КиноПоиск» разработали проект, посвященный Дню российского кино. На карту России нанесли места, в которых снимались сцены из известных советских и российских фильмов. Нажав на место на карте, россияне смогут не только подробнее о нем узнать, но и посмотреть сцену из фильма, которая снималась на этом месте.

На карту нанесли места съемок 27 отечественных кинокартин, в том числе «Жестокий романс», «День выборов», «Географ глобус пропил», «Покровские ворота», «Иван Васильевич меняет профессию» и так далее.

Отмечается, что новые места нанесли не только на карты Москвы и Санкт-Петербурга, но и других регионов и городов РФ, например Чукотки, Краснодарского края и Екатеринбурга.

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