Михаил Евланов: Вы даже не представляете, сколько в Москве вампиров!

Sobesednik.ru побывал на премьерном показе фильма «Ночные стражи» и пообщался с исполнителями главных ролей кинокартины.

25 августа в прокат выходит городское фэнтези «Ночные стражи», которое окрестили «российскими «Сумерками». Накануне в одном из кинотеатров сети «Формула Кино» собрались упыри, оборотни, лешие, русалки, домовые и прочая нечисть, хотя бес их разберет, кто есть кто...

Воскресший упырь

– Вам понравилась роль вампира? – спрашиваю у Анастасии Цой.

– Вообще-то я – оборотень, – поясняет восточная красавица.

– Вы даже не представляете, сколько в Москве разных вампиров! – проливает свет Михаил Евланов. – Только они не кровь сосут, а энергию.

Зайдешь иногда в магазин, а там тебя уже поджидают кровопийцы, заглянешь в какое-нибудь госучреждение – тебе там нахамят, выходишь как выжатый лимон – все силы выкачали.

Михаилу досталась роль князя тьмы по имени Янкул, восставшего из гроба спустя пару тысяч лет, чтобы обручиться с принцессой вампиров Даной (Любовь Аксенова-Новикова), которую трудно представить в роли клыкастой бестии. Любовь призналась, что ей понравилось носить вампирские клыки, которые были изготовлены строго по слепку с ее зубов.

Евланов считает своего персонажа благородным и добрым, ему понравилось кусать людей, а вот сцена, в которой Янкул встает из гроба, его сильно смущала.

– Сначала я очень напрягся от мысли, что должен лечь в гроб, но потом нашел оправдание: мой герой встает из него, как бы воскресает. Совсем другое дело – лежать мертвым во время похорон. На это я бы не пошел, – говорит Михаил.

Иван Янковский и Сергей Пускепалис Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Любе Аксеновой тоже пришлось лежать в гробу – как раз перед свадьбой с Янкулом (Евлановым). Она призналась, что такой опыт ее совсем не пугает и не вызывает предубеждений.

– Я мечтала сняться в этом кино! С детства обожаю такие истории, мне очень нравится фильм «Интервью с вампиром» Нила Джордана, – говорит Любовь.

Кстати, и Любовь, и Михаил пришли на премьеру в одежде цвета крови.

Янковские держались за руки

Главную роль – курьера службы доставки «Крылья Москвы» Паши, он же рубежник (посредник между вурдалаками и людьми), сыграл 25-летний Иван Янковский. Его главным партнером стал 62-летний Леонид Ярмольник – предводитель борцов с нечистью майор Гамаюн, он же по совместительству продюсер картины.

Герой Ярмольника в фильме – лысый, так решил режиссер, и актера брили каждое утро перед съемками. Сейчас шевелюра отросла заново, чем немногие его ровесники могут похвастаться в таком возрасте.

Оксана Фандера и Филипп Янковский Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Ваня Янковский очень похож на деда. Временами у меня возникало ощущение, что я скинул 40 лет и попал в то время, когда мы с Олегом Ивановичем были молоды. На съемочной площадке с Ваней я оказался впервые. Я видел его работы в театре, он получил блестящее образование в мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, к тому же одарен. Я уверен, он продолжит традиции семьи, – нахваливал партнера Ярмольник.

Поддержать сына пришли и его родители – Филипп Янковский и Оксана Фандера, причем выглядели они, как новобрачные, постоянно улыбались и держались за руки, притом что недавно пара отметила 26 лет со дня свадьбы. Кроме того, и 48-летняя Оксана, и 47-летний Филипп выглядят значительно моложе своих лет, оба стройные, подтянутые, приятно посмотреть.

Иван пришел на премьеру со своей девушкой – актрисой Театра Маяковского Верой Панфиловой, которая была одета в платье-халат, похожее на длинную мужскую рубашку. Также Веру можно вспомнить по фильмам «Жизнь и судьба», «Ёлки 1914», «Метод» и другим. Вера – дочка известного рок-музыканта, лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. 1 сентября актриса отметит 25-летие.

Сабине Ахмедовой порвали ухо

Больше всего хлопот с гримом досталось, конечно, актерам-упырям – красные линзы во весь глаз, клыки, пластический грим. А Сабина Ахмедова (Стефания Драко) так и вовсе чуть не осталась без уха.

Павел Табаков и Мария Фомина Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Во время трюка оператор подошел ко мне со стедикамом слишком близко, задел мне ухо, но оно быстро зажило. В линзах было ничего не видно, но постепенно мы приспособились. Перед съемками два месяца я активно занималась в спортзале, чтобы обрести нужную форму для выполнения трюков, а вечерами смотрела сериалы про вампиров, очень рада, что мне посчастливилось участвовать в этом, – говорит Сабина Ахмедова.

– Я хотел заказать для съемок 12 ведер крови, но продюсеры мне разрешили только два, а так было бы еще круче, – улыбается Эмилис Веливис – литовский режиссер, которого сравнивают с Квентином Тарантино. После успеха его черной комедии «Занесло» в 2014 году продюсеры Рубен Дишдишян и Леонид Ярмольник решили пригласить его снять российскую вампирскую сагу.

Мнение

Игорь Прокопенко, известный режиссер-документалист, телеведущий канала РЕН ТВ, шестикратный лауреат премии «ТЭФИ»

Игорь Прокопенко Фото: Стоп-кадр YouTube

– Не скрою, очень болел за этот фильм, поскольку Рубен Дишдишян – мой друг и партнер. «Ночные стражи» – первый робкий, осторожный шаг в сторону формата, который в российском кинематографе еще не имеет аналогов, несмотря на то, что «Ночной дозор» был снят достаточно давно. У нас было всё, кроме фэнтези. Вспомните, когда мы смотрели «Дневной» и «Ночной» «Дозоры», мы удивлялись самому факту эффектов, сегодня мы можем говорить о том, хорошо сделан тот или иной эффект или плохо. Здесь – попытка сделать российский формат с элементами черного юмора, и, мне кажется, эта попытка удалась, она достойна внимания и уважения, надеюсь, коммерческий успех также будет сопутствовать.