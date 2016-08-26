Ирина Петровская о министре Мединском: Было бы смешно, не будь так грустно

Стремление министра победить лидера проката, «Отряд самоубийц», «патриотическим кино» обсудил с критиком Sobesednik.ru.

Министр культуры Владимир Мединский объявил, что на акции «Ночь кино» покажут патриотические фильмы: «Батальон», «Легенда №17» и… «Смешарики». При этом чиновник назвал лидирующий в прокате фильм «Отряд самоубийц» «голливудской дрянью».

— По-моему, то, что говорит Мединский, комментировать странно, — говорит в беседе с Sobesednik.ru известный телекритик Ирина Петровская. — После того, как он в прошлом году высказался насчет «Артдокфеста» — знаменитое «рашка-говняшка», — комментировать его речи бессмысленно. Вот такое у нашего министра культуры представление о патриотизме и о настоящем кино. Ну давайте, покажите «патриотические» ленты. Не знаю, кто на них пойдет — тысячу раз показаны уже.

Ирина Петровская Фото: Стоп-кадр YouTube

— Такое впечатление, что Владимира Мединского в свое время назначили министром культуры как бы в роли клоуна. Иначе просто непонятно, как относиться к нему с его странными порой высказываниями и поступками.

— Я бы относилась к нему с юмором, конечно. Многие так и относятся. Но поскольку это уже напоминает какое-то мракобесие, переодетое в патриотические одежды, то, наверное, надо относиться к нему как к беде. Беда, которая постигла вообще нашу страну, нашу культуру. Эти люди сегодня не просто говорят — мало ли клоунов, но от них зависит реальное финансирование, реальная политика в области кино. В этом и есть ужас. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

— К сожалению, люди, которые зависят от министерства культуры, вынуждены не замечать странные высказывания министра.

— Да, кто-то вынужден, а кто-то, как режиссер Виталий Манский, перестает сотрудничать с министерством. Иногда люди достойные, как раньше казалось, вынуждены с этими чиновниками сотрудничать. Ужас!

— В нашей газете Дмитрий Быков написал очередное стихотворение:

«Должно быть, нам для счастья пущего

Таких вождей приводят, друже,

Чтоб мы любили предыдущего

И понимали: будет хуже».

Может, другой министр культуры был бы еще хуже?

— Это такая распространенная точка зрения и, пожалуй, я бы к этому присоединилась, да. Как у Стругацких: на смену серым приходят черные. Поэтому не исключено, что те, в кого направлены критические стрелы, являются не худшим вариантом. Например, думаю, что прошлый министр образования [Дмитрий Ливанов] был не так ужасен. То, что я читаю в цитатах нынешний министерши [Ольги Васильевой], вызывает панический ужас.

Может, и Мединский не самое страшное, что есть. Мне кажется, он — пусть меня простят — человек... не очень умен. Хотя раньше, когда приходил в разные передачи в качестве гостя, казался таким аргументированным человеком, вызывал какой-то интерес. А сейчас произошла метаморфоза. Удивительная способность у наших чиновников держать нос по ветру и отвечать на некие новые веяния времени. Мало того, что Мединский им отвечает, но и соответствует, — говорит Ирина Петровская.