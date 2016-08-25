Отар Кушанашвили: Опрокиньте за Путина, Крым и Донбасс?

Колумнист Sobesednik.ru Отар Кушанашвили – о ложно понятом чувстве патриотизма у некоторых российских артистов.

Саша Иванов, недослушав меня, срезал, сказав, что не похож на Фрэнка Заппу ни разу. А я и не говорил, что похож, я вообще не про визуальность толковал. Просто всю дорогу в Саратов и обратно (мы там блистали на свадьбе) он не говорил даже, а талдычил про глупость человеческую как генеральное зло. Я и вспомнил слова эмблематической фигуры мирового музона: «Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – это водород и глупость».

Саша полон огня и сил, подкупающе улыбчив, но никогда, слышите, никогда не говорите с ним о политике, ибо, сколь летучей или, не дай бог, продолжительной ни оказалась полемика, вам все равно покажется цитата из Мао Цзэдуна: «Я бы добился большего, споря с ветром».

Я понял, что вояж предстоит как минимум «натянуто-веселый», когда в аэропорту, добившись от меня, вредоносного шута, пучеглазой паузы, АИ стал голосить: «Крым – наш!» и «Донбасс – это Россия!»

Любя АИ сценического (я обожаю, когда он оттуда, со сцены, так мастерски выбрасывает в атмосферу полезные и для умственного здоровья, и для физического смыслы), должен сказать, что его остроты про украинцев подпадают под приговор «эта шутка была бы хорошей, если бы была смешной».

Я и вообразить не мог, что лирик (я как рокера его сроду не воспринимал) окажется таким охренительно «охранительным» типчиком, полным довольства даже после обзывания Савченко «шлюхой и мразью».

Он и молодоженов, наш антиФрэнк антиЗаппа, в запале призвал за каким-то опрокинуть за Путина, Крым и Донбасс.

Молодые, благодарение небесам, предпочли долгий поцелуй.