Киносын Нагиева: Ребенок приревновал меня по-настоящему

Актер Максим Студеновский рассказал Sobesednik.ru о том, как ему работалось с Дмитрием Нагиевым, и поведал о своей семье.

Этой осенью на СТС выйдет очередной, третий сезон ситкома «Два отца и два сына». Sobesednik.ru побеседовал с исполнителем одной из главных ролей сериала – 31-летним Максимом Студеновским, сыгравшим роль недотепы-психолога Виктора Тетерина.

– Для меня эта роль – большая удача. Дело в том, что в комедийном жанре могут играть далеко не все артисты. Трудно быть смешным, но при этом не быть клоуном. Это была проверка: «А могу ли я существовать в этом жанре?» В моей карьере до сериала на СТС был некий похожий опыт, когда я сыграл главную роль в ироническом детективе «Хвост», но все же это был больше детектив, нежели комедия в чистом виде. Также в моей фильмографии были и серьезные образы, например «Ментовские войны», где я исполнял роль оперуполномоченного по фамилии Воловец, – признается актер.

– Максим, но ведь Виктор олицетворяет собой образ такого недотепы, неумехи. Не боитесь, что вас будут ассоциировать с ним?

– Да, Виктор Тетерин – недотепа и довольно смешной человек. И действительно, те, кто незнаком со мной лично, отождествляют меня с этим персонажем. Но в жизни я совершенно другой. Конечно, в Викторе есть много и от меня... Отвечая на этот вопрос, я обычно говорю: «В каждом из нас есть немного Виктора Тетерина». У моего старшего брата Виктора, к примеру, на работе спрашивали: «Это ваш брат? А он действительно в жизни такой?» То есть люди иногда не готовы отделять актера от персонажа. Что касается штампа... Я не боюсь этого. Да, кто-то, наверное, будет думать, что этот артист может исполнять только такие роли. Но найдется и тот, кто, изучив мою фильмографию, придет к другому мнению. Хотя надо признаться, что образ Виктора Тетерина весьма яркий и цепляется к актеру мгновенно. Когда я приходил на съемочную площадку, обычно сразу переодевался в одежду Виктора: сандалии на носки или какие-то странные большие футболки. То есть в моей одежде меня никто там и не видел особо. И поэтому воспринимали меня уже через призму этого персонажа. Однажды по сюжету сериала я должен был сесть в автомобиль и немного проехать – Виктор Тетерин поехал за продуктами на машине отца. Меня спросили: «Можешь проехать отсюда и досюда?» И когда все увидели, что я, Максим Студеновский, сажусь за руль, на съемочной площадке было большое удивление. У меня спрашивали: «Ты что, умеешь водить?» Ну конечно, в жизни я умею водить и много чего еще другого умею делать – вот насколько меня отождествляли с этим персонажем. Но в жизни, если честно, все же хочется быть Максимом Студеновским.

Сына Виктора Тетерина Влада сыграл Илья Костюков Фото: телеканал СТС

– А какой он – Максим Студеновский?

– Меня люди воспринимают по-разному. Я бываю обаятельным, добрым, но могу и вспылить. Я довольно импульсивный человек в каких-то моментах.

– Что конкретно может вас вывести из себя? В одном интервью вы говорили, что можете даже подраться.

– Скорее всего я говорил о том, что в детстве приходилось много драться – это правда. Мы бегали с братьями по дворам и часто попадали в разные передряги – приходилось и защищаться, и доказывать что-то кому-то. А еще я занимался восточными единоборствами, ко всему прочему, я еще и быстро бегаю (улыбается).

Максим Студеновский вырос в семье военного. Папа – подводник, капитан третьего ранга. Мама в свое время окончила в Днепропетровске театральное училище, но дальше по специальности не пошла, так как встретила свою любовь, вышла замуж и родила троих сыновей.

– Да, я и мои братья выросли в семье военного, но не скажу, что мы воспитывались в какой-то сумасшедшей строгости. Нас не лупили палками за провинности. В детстве папа много занимался с нами физикой и часто брал с собой на службу в воинскую часть. Мы там бегали, смотрели, как устроена жизнь моряков, вместе с ними ходили на камбуз, даже ели с ними одну еду. Но никто из нас так и не решил продолжить военную линию.

– А каково это – быть самым младшим братом? От старших доставалось?

– С Виктором (сейчас он работает начальником юридического отдела крупной компании. – Авт.) у нас разница в одиннадцать лет, а вот Роберт (актер и режиссер) старше всего на два года. С ним мы, бывало, воевали, а за это потом стояли по углам, – вспоминает артист. – Но при всем этом мы всегда были дружны и в трудные моменты были одной командой.

Максим со своим сынишкой Елисеем Фото: личный архив Максима Студеновского

О том, чтобы стать актером, Максим никогда не думал: хорошо учился в школе, поступил в один из престижнейших вузов Санкт-Петербурга – БГТУ «Военмех» на факультет «авиаракетостроение» по специальности «расчет траектории полета летальных аппаратов».

– Когда я решил, что больше не хочу там учиться, а хочу поступить в театральный, мне было немного страшно сообщить об этом родителям, – рассказывает Максим. – Это мог быть конфликт, я не знаю, чем бы все закончилось, если бы родители мне запретили это делать.

Сначала я решил подойти к маме, ведь ей театр был ближе. Она подготовила почву для разговора с отцом, после чего я сообщил ему о своем решении. Он только недовольно хмыкнул, но все-таки поддержал меня. Мы сошлись на том, что я попробую поступить в театральный. Если не получится, то буду продолжать учиться там, где учусь, а если получится, то будем смотреть дальше. Я поступил, но третий курс Военмеха все же окончил.

Мама Максима несколько лет назад покинула этот мир. И теперь главным критиком для актера остается его отец.

– Папа хоть и военный человек, но иногда дает очень дельные советы, придумывает свои варианты и со мной делится. Бывает, что прислушиваюсь, – признается Максим. – Надеюсь, он мною гордится. Он так прямо, может, и не скажет, но для меня его улыбка, когда он смотрит «Два отца и два сына», значит многое.

На съемочной площадке отца Виктора Тетерина играет Дмитрий Нагиев. Как признается Максим, эта встреча была для него волнительная. Ведь до этого своего сериального папу он видел только на телеэкранах.

Родители Студеновского вырастили троих сыновей Фото: личный архив Максима Студеновского

– Я понимал, что надо как-то перебороть свое волнение. В этом мне, конечно, помог Дмитрий. Он как-то сказал: «Тебе не надоело называть меня на «вы»? Так к отцу не обращаются». И сразу все стало на свои места, стерлись возрастные рамки. Нагиев верил в меня. Ему нравилось то, что я делаю. Это придавало мне силы.

По сюжету сериала Виктор Тетерин пытается вернуть любовь своей бывшей жены – сексуальной блондинки Анны, которую сыграла Виктория Лукина.

– Нам задают периодически вопрос: «Ну как она, такая девушка, могла полюбить Виктора Тетерина?» На него обычно отвечала Вика: «Ну посмотрите на него! Как его можно не любить? Он же такой милый, такой обаятельный».

Максим уверен, общего идеала красоты для всех нет. У каждого он свой. Актер в женщине прежде всего ценит такие качества, как доброта, чувство юмора, семейственность, душа.

– У нас дома всегда было очень тепло и уютно. Я ценю простые семейные ценности, которые в нашей стране существовали испокон веков: взаимопонимание между родителями и детьми, совместное времяпрепровождение, салат оливье на Новый год, если хотите.

Шесть лет назад Студеновский создал свою собственную семью с актрисой Полиной Воробьевой Фото: личный архив Максима Студеновского

И такую женщину, которая разделяла бы его взгляды, Максим уже встретил. С актрисой Полиной Воробьевой они женаты около шести лет. Их сынишке Елисею – пять.

– Елисей узнает тебя, глядя на экран телевизора?

– Да. Но он никак не мог понять, что там за мальчик рядом со мной находится и почему он называет меня папой. Мне пришлось ему объяснять, что это игра: «Настоящий сын у меня ты. А с этим мальчиком мы играем, как будто я его папа, а он мой сын». Тогда он совсем маленький был. Третий сезон мы ему тоже покажем. К тому же теперь он понимает, что такое кино, ведь он уже снимался в эпизоде сериала «Личность не установлена» со своим дедушкой Константином Воробьевым.

Что же касается самого сериала, то в третьем сезоне зрителей ожидает не только знакомство с новым героем – братом Виктора Тетерина, но настоящий экшен: прыжки из окон, драки, горящие машины, каскадеры.