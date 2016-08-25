Джаник Файзиев о "Защитниках": Надеюсь, потраченные миллионы окупятся

Поделиться мнением о «Защитниках» Сарика Андреасяна Sobesednik.ru попросил режиссера и продюсера Джаника Файзиева.

Трейлер нового российского супербоевика «Защитники» режиссера Сарика Андреасяна бьет в Интернете все рекорды, даром что до выхода картины еще полгода — создатели обещают порадовать премьерой в День защитника Отечества, 23 февраля 2017-го. Но уже сейчас фильм называют одним из самых ожидаемых кинособытий будущего года.

— Трейлер вызывает и удивление, и восхищение — с нетерпением жду выхода фильма, — говорит известный режиссер Джаник Файзиев.

— Чем он вас так захватил? В нем есть то, чего российский зритель еще не видел? Подобных фильмов вроде немало...

— Захватил тем, что это сделали наши. И очень высоки ожидания.

— По-моему, пока можно судить в полной мере только о спецэффектах.

— Честно? Не знаю. Наверное, да. Во-первых, наши супергерои, во-вторых, наши ребята делали. Внутреннее чувство патриотизма никому еще не мешало.

— Русский супергерой превращается в медведя, армянин-супергерой сворачивает горы — не слишком ли примитивно?

— С этих позиций вообще нельзя на фильм смотреть... Мы, люди, воспитанные вне истории про комиксы, в таких категориях вообще про это говорить не можем. Это рассчитано на тех, кто понимает, что существует вселенная «марвеловская», что есть мир Темного Рыцаря и мир Человека-паука. Может, ребята пытаются создать свой собственный мир? Так что подходить с позиций «ну вот опять кто-то там сворачивает горы, а у кого-то сверхспособности», совершенно неправильно. Это нужно воспринимать как часть той культуры.

— В фильме не заявлено ни одной кинозвезды...

— Вы говорите со мной с позиции, как будто хотите, чтобы я сказал что-то плохое... Ну не заявлено — а вы думаете, если б были звезды, было бы больше просмотров?

— Ну очевидно же, что звезды собрали бы больше зрителей.

— Совсем не обязательно. К сожалению. Звезды — это всегда лучше и приятнее, но это решение непосредственно продюсера — готов он вложиться в звезду или в спецэффекты. Существует огромное количество американских фильмов, тот же «Девятый район», которые делались без звезд.

— Режиссер заявил, что российское кино для обычного зарубежного зрителя может начаться именно с его фильма «Защитника». Очень самоуверенно!

— Я не готов комментировать это. Сарик вообще любит громкие заявления, это его харизма...

— Думаете, потраченные на картину 380 миллионов рублей окупятся в прокате?

— Я очень этого желаю.